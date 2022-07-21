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Yerel Van Gölü'nde 2 çocuk boğuldu
Yerel

Van Gölü'nde 2 çocuk boğuldu

Serinlemek için Van Gölü'ne giren 6 çocuktan 2'si boğuldu, 1'ini arama çalışmaları sürüyor.

Yeniakit Publisher
2022-07-21 17:32:00 -
Van Gölü'nde 2 çocuk boğuldu

İpekyolu ilçesine bağlı Eminpaşa Mahallesi'nde gölde yüzmeye çalışan 6 çocuktan 3'ü kendi imkanlarıyla sudan çıktı, 3'ü de kayboldu.

Haber verilmesi üzerine bölgeye, Van Büyükşehir Belediyesi itfaiye, AFAD, 112 Acil Servis, Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Yürütülen çalışmalar sonucu çocuklardan 2'sinin cansız bedeni sudan çıkarıldı.

Diğer kaybolan çocuğu bulmak için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

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