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Aktüel Van Gölü kıyısından bakın kaç ton çöp toplandı!
Aktüel

Van Gölü kıyısından bakın kaç ton çöp toplandı!

Van'ın İpekyolu Belediyesi ekiplerince Van Gölü kıyısından 40 ton çöp toplandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 17:30:00 -
Van Gölü kıyısından bakın kaç ton çöp toplandı!

Van'ın İpekyolu Belediyesi ekipleri tarafından Van Gölü kıyısından 40 ton çöp toplandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İpekyolu Belediyesi, Van Gölü'nde meydana gelen çekilmeler sonucu ortaya çıkan atıkların toplanması için çalışma başlattı.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı ekipler, göl kıyısında suların çekildiği bölgede yaklaşık 40 ton çöp toplayarak geri dönüşüme kazandırdı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, bu tarz çalışmalarının vatandaşlarda farkındalık oluşturmaya yönelik olduğunu belirtti.

Asıl temizliğin kirletmemek olduğunu belirten Aydın, "Bizler atıklarımızı denize, sahile atarak sadece birtakım kirlenmelere sebep olmuyor, doğamızı da yok ediyoruz. Bu atıkların çoğu doğaya karışıyor, yok olması uzun seneler alarak canlılarımıza da zarar veriyor. Gelin hep birlikte doğayı, denizi havayı kirletmeden temiz bir çevrede yaşayalım. Van'ımız kirlenmesin, gölümüz mavi kalsın." dedi.

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