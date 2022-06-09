Van Gaal’den ilginç uyarı: Türkiye'ye sakın gitme

Burnley'de forma giyen Wout Weghorst için son günlerde Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'nin adı geçiyor. Beşiktaş'ın bir adım önde olduğu transfer için Hollanda Milli Takımı teknik direktörü Louis van Gaal'den oyuncusuna uyarı geldi.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye önerilen Wout Weghorst için önceki 3 gün önemli gelişmeler yaşanmıştı. Özellikle Beşiktaş'ın büyük aşama kaydettiği transfere ciddi bir engel çıktı. Milli oyuncu Weghorst'a Hollanda teknik direktörü Louis van Gaal'den uyarı geldi.

Van Gaal, oyuncusuna "Daha üst seviye liglerde kalmalısın. İngiltere, Almanya veya Hollanda'ya git" diyerek milli takım için gözdağı verdiği öğrenildi.

29 yaşındaki forvetin bu uyarı sonrası ne karar vereceği merak konusu.