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Spor Van Dijk'tan Barış Alper itirafı
Spor

Van Dijk'tan Barış Alper itirafı

Yeniakit Publisher
2024-07-07 09:39:00 -
Van Dijk'tan Barış Alper itirafı

Hollanda Milli Takımı'nın stoperi Virgil Van Dijk, A Milli Takım'ın hücum oyuncusu Barış Alper Yılmaz hakkında gündem olan açıklamalarda bulundu.

Hollanda Milli Takımı'nın tecrübeli stoperi Virgil Van Dijk, EURO 2024 çeyrek finalinde Türkiye'yi 2-1 yendikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, Barış Alper Yılmaz'dan övgüyle bahsetti.

TRT'ye konuşan Van Dijk'in açıklamaları şöyle:

"İlk yarı birbirinden farklıydı. İyi başladık, topa sahip olduk. Türkiye biraz geride kalmıştı. Sonrasında Türkiye golü attı. Arda Güler'in çok güzel bir pasıyla geldi gol. Biz daha sonrasında sakin kaldık, ikinci yarıya başladık. Çok çalıştık ama neticesinde de sonucu aldık.

Barış Alper sürekli koşuyordu. Yani ele avuca sığmaz bir şekilde koşuyordu. Her savunmacı için zordur ve bizi çok zorladı arka üçlüde. Gol atamadı ama. Eğer bir şekilde onu tasvir edecek olursak gerçekten önemli bir oyuncu."

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