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Spor Vallecano-Villarreal maçı ne zaman? Vallecano-Villarreal CANLI İZLE
Spor

Vallecano-Villarreal maçı ne zaman? Vallecano-Villarreal CANLI İZLE

Vallecano-Villarreal maçı hangi kanalda? İspanya La Liga'nın 36.haftasında Vallecano ile Villarreal karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise maçın ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, La Liga maçları hangi kanalda?

Yeniakit Publisher
2022-05-12 12:25:00 -
Vallecano-Villarreal maçı ne zaman? Vallecano-Villarreal CANLI İZLE

La Liga'nın 36.haftasında Vallecano ile Villarreal karşı karşıya gelecek. Peki, zorlu mücadele hangi kanalda?

Vallecano-Villarreal maçı ne zaman? Vallecano-Villarreal CANLI İZLE

Vallecano ile Villarreal 12 Mayıs Perşembe akşamı TSİ 21.00'de karşı karşıya geldi. Estadio de Vallecas'ta oynanacak mücadele Spor Smart 2'den naklen yayımlanacak.

Vallecano: Dimitrievski; Balliu, Suarez, Catena, Garcia; Comesana, Valentin; Bebe, Trejo, A. Garcia; Guardiola

Villarreal: Rulli; Foyth, Albiol, Torres, Estupinan; Chukwueze, Capoue, Parejo, Coquelin; Lo Celso; Dia

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