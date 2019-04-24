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Valilikten vatandaşlara kene uyarısı!

Karabük Valiliği, sıcakların artmaya başlamasıyla yeniden hortlayan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına yol açan keneler konusunda, vatandaşları uyardı.

24 Nisan 2019 Çarşamba 14:05
Valilikten vatandaşlara kene uyarısı!

Karabük Valiliği, son günlerde yeniden ortaya çıkan ve iki kişinin ölümüne neden olan kene konusunda uyarılarda bulundu.

Valilik tarafından yapılan açıklamada “Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte İlimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vak’alarının görülmeye başlaması ve iki vatandaşımızın bu sebeple hayatını kaybetmesi nedeniyle daha önce yapılan bilgilendirmelerin tekrar hatırlatılması ihtiyacı doğmuştur” ifadeleri kullanıldı.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi ülkemizde ve dünyada bu hastalığı taşıyan hyalomma marginatum cinsi kenelerden bulaşan viral bir hastalık olduğuna dair yapılan açıklamada, “Hastalık, virüsü taşıyan kenelerin ısırması, bu keneleri çıkarırken çıplak elle kenenin patlatılması, hastalık taşıyan kenelerin yapışmış olduğu hayvanların kan ve idrar gibi vücut sıvılarıyla direkt temas sonucu bulaşır. Ayrıca hasta kişilerin kanıyla veya vücut sıvılarıyla temas edilmesi sonucu da bulaşır. Hastalık hava yolu ile bulaşmaz. Hastalıktan korunmak için tarla, bağ, bahçe, orman ve piknik alanları gibi kene yönünden riskli alanlara gidilirken mümkün olduğu kadar vücudu örten giysiler giyilmeli. Pantolon paçaları çorapların içine sokulmalı ve ayrıca kenelerin elbise üzerinde rahat görülebilmesi için açık renk kıyafetler tercih edilmeli. Hayvanların üzerindeki keneye, hayvanların kan ve idrarına çıplak elle dokunulmamalı. Riskli alanlardan döndükten sonra kene olup olmadığını görmek için vücudun ve elbiselerin her yerine dikkatlice bakılmalı. Vücudun özellikle diz arkası, koltuk altları, kulak arkası, ense, saç dipleri ve kasıklar dahil kontrol edilmeli veya ettirilmeli. Çocukların vücutları da mutlaka kene yönünden kontrol edilmeli. Vücuda tutulan keneyi çıplak elle dokunmadan eldiven, bez ya da poşet ile çıkarılmalı, çıkartılamıyorsa hemen en yakın sağlık kuruluşuna müracaat edilmelidir. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın yukarıda belirtilen hususlara daha fazla dikkat etmeleri gereklidir” denildi.

Ayrıca vücuda tutunan kene ne kadar kısa sürede fark edilir ve erken dönemde çıkartılırsa hastalık riskinin de o kadar azalacağının kaydedildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Üzerinden kene çıkartılmış olan vatandaşlarımızın en yakın sağlık kuruluşuna başvurarak tam kan sayımı yaptırmaları, 10 gün süreyle kendilerini takip etmeleri ateş, halsizlik, yaygın vücut ağrısı, eklem ağrısı, bulantı, kusma, ishal ve kanama gibi şikayetlerden herhangi birinin görülmesi halinde tekrar en yakın sağlık kuruluşuna ya da bir enfeksiyon hastalıkları uzmanına başvurmaları gerekmektedir. İlimizde Sağlık Müdürlüğü ve Tarım Orman İl Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili eğitim ve yayım çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca Tarım Orman İl Müdürlüğü tarafından il genelinde büyükbaş ve küçükbaş hayvanların ektoparaziter ilaçlar ile ilaçlanması tamamlanmış ve süreç takip edilmektedir.”

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Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 14:05
  1. Karabük Valiliği
  2. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı
  3. Kene uyarısı

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