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Gündem Valilikten Kadıköy açıklaması! Gözaltına alınan 58 kişi terörle iltisaklı çıktı
Gündem

Valilikten Kadıköy açıklaması! Gözaltına alınan 58 kişi terörle iltisaklı çıktı

İstanbul Valiliği, Kadıköy'deki Boğaziçi gösterileri sırasında gözaltına alınan 65 kişinin 58'inin terörle iltisaklı olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-05 11:11:00 - 2021-02-05 11:12:45
Valilikten Kadıköy açıklaması! Gözaltına alınan 58 kişi terörle iltisaklı çıktı

Kadıköy'de dün yürüyüş yapmak isteyen gruba poli müdahale ederek gözaltına aldı. İstanbul Valiliği, gözaltılarla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "Kadıköy İskele Meydanı'nda Kadıköy Kaymakamlığınca pandemiyle mücadele önlemleri kapsamında alınan toplanma, gösteri ve yürüyüş yasaklama kararına aykırı olarak 04.02.2021 Perşembe günü toplanan şahısların yasa dışı eylemleri sonucu 65 şüpheli, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan 65 şüpheliden 58'inin farklı silahlı terör örgütleriyle iltisaklı-irtibatlı ve haklarında daha önce işlem yapıldığı, 7 kişinin de herhangi bir suç kaydının bulunmadığı anlaşılmıştır" denildi.

Açıklamada, "1 kişinin DHKP-C silahlı terör örgütü üyesi olduğu ve arandığı, 28 kişinin DHKP-C, MLKP, TKEP/L, TİKKO, THKPC, TKML terör örgütleriyle, 22 kişinin PKK/KCK silahlı terör örgütüyle ilgili geçmişte suç kayıtlarının bulunduğu, 7 kişinin farklı silahlı terör örgütleriyle iltisaklı oldukları tespit edilmiştir" bilgilerine yer verildi.

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Yorumlar

Ortadogu'daki butun diktatorler tum mualefete TERORIST der

MIT ve Emniyet kaydi gecersizdi, hem de AYM tarafindan onaylanmamis yani Turkiye icin KESINLESMIS karar olmadan birine TERORSIT diyen herkes hukuken HUKUKEN Mufteridir. o kisler sikayetci olursa CEZA alir ve TAZMINAT oder. Ayrica Siz Mulumansaniz iftira da Islam'da en buyuk gunahlardan biridir!
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