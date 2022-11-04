Valilik'ten gülümseten 'güneşli hava' paylaşımı: Şaşırmayın!

Rize Valiliği, hafta sonu artması beklenen hava sıcaklıkları için sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla vatandaşları "şaşkınlık yaşamamaları" konusunda uyardı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojiden alınan son bilgilere göre 5 Kasım Cumartesi günü erken saatlerden itibaren güneşin alçak kesimlerde kuvvetli olacağına işaret edildi.

TikTok videosu ile yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Yüksek kesimlerde ise etkisini hafif göstereceği, hafta sonu plan ve program yapacak vatandaşlarımızın yaşanabilecek (şaşkınlık, terleme, güneş çarpması, ısınma, göz kamaşması vb.) olumsuzluklara karsı tedbirli ve dikkatli olmaları buna göre planlarını yapmaları önemle duyurulur."