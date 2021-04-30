  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Valilikten alkol satışı haberleriyle ilgili açıklama
ABD ile Fas arasında dikkat çeken 'İsrail' görüşmesi
Thodex vurgununda flaş gelişme
Altın fiyatları yükseldi
Gündem Valilikten alkol satışı haberleriyle ilgili açıklama
Gündem

Valilikten alkol satışı haberleriyle ilgili açıklama

Kütahya Valiliği bazı basın ve yayın organlarında çıkan haberlere ilişkin “Kütahya’da Marketlerde alkol satışı” ile ilgili basın bildirisi yayımladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 23:20:00 -
Valilikten alkol satışı haberleriyle ilgili açıklama

Kütahya Valiliği bazı basın ve yayın organlarında çıkan haberlere ilişkin “Kütahya’da Marketlerde alkol satışı” ile ilgili bir basın bildirisi yayımladı.

Kütahya Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Bazı basın yayın organlarında ilimizde marketlerde alkol satışına izin verildiği yönünde maksatlı haberler yer almaktadır. Bu nedenle aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, “Kamuoyunun malumu olduğu üzere 17 Mayıs tarihine dek sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması 29 Nisan Perşembe, saat 19.00 itibarıyla uygulanmaya başlamıştır. Bu kapsamda İl Hıfzıssıhha Kurulunun 8 Aralık 2020 tarihinde almış olduğu karar uyarınca bu tarihten itibaren kısıtlama günlerinde marketlerde alkol satışı kısıtlaması tüm 81 ilde olduğu gibi ilimizde de uygulanmaya devam etmektedir. Ayrıca yine haberde bahsedilen tekel büfelerin faaliyetleri de İçişleri Bakanlığımız tarafından yayımlanan Genelgede belirtilen istisna kapsamında olmadığından yine 81 ilde olduğu gibi İl Hıfzıssıhha Kurulumuzun almış olduğu karar gereğince kısıtlama süresince sınırlandırılmıştır. Belirtilen sınırlandırmalara aykırı hareket edenler hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun ilgili maddelerince adli ve idari işlemler uygulanacaktır” denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İkinci el araç alacaklar dikkat! Tarih verildi
Otomotiv

İkinci el araç alacaklar dikkat! Tarih verildi

Pandemi nedeniyle ortaya çıkan çip krizi araba fiyatlarını derinden etkileyecek. BMV, Fiat, Mercedes, Renault, Suzuki, Hyundai, Honda, Volks..
Rusya'dan Türkiye açıklaması: Geri döndüler
Dünya

Rusya'dan Türkiye açıklaması: Geri döndüler

Rusya Federal Havacılık Kurumu, tur kapsamında Türkiye ve Tanzanya'da olan Rusların ülkeye geri döndüğünü duyurdu.
Algı operasyonu patladı! Mansur Yavaş'a
Gündem

Algı operasyonu patladı! Mansur Yavaş'a "başarılı" diyenler bu habere iyi baksın

Vatandaşa hizmet ettiği iddia edilen CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın icraatleri sokakta vatandaşlara soruldu. Sipa..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay