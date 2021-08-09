  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İngiltere'de son 24 saatte 25 bin 161 yeni vaka görüldü
Valilik gençleri teşvik için ödüllü aşı kampanyası başlattı
Birleşmiş Milletler: Son derece endişe verici
Terör örgütü propagandası yapan şahıs enselendi
Gündem Valilik gençleri teşvik için ödüllü aşı kampanyası başlattı
Gündem

Valilik gençleri teşvik için ödüllü aşı kampanyası başlattı

Sakarya Valiliği, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında gençlerin aşıya teşvik edilmesi amacıyla ödüllü kampanya başlattı.

Yeniakit Publisher
2021-08-09 20:01:00 -
Valilik gençleri teşvik için ödüllü aşı kampanyası başlattı

Sakarya Valiliği'nin Twitter hesabından "Sağlıkiçinhepimiziçin" başlığıyla yapılan paylaşımda, gençlerin aşı olmaya teşvik edilmesi amacıyla 10-31 Ağustos tarihleri arasında kampanya düzenlendiği bildirildi.

Ödüllü kampanyanın çekişinin 17-25 yaş grubundan ilk kez Kovid-19 aşısı olanlar arasından yapılacağı belirtilen paylaşımda, 15 kişiye telefon, 30 kişiye tablet ve 50 kişiye kulaklık hediye edileceği aktarıldı.

Çekilişe katılmak için gerekli koşulların sıralandığı paylaşımda, "En güçlü tedbir aşı" ve " Aşılı gençlerimizle sağlıklı yarınlara" başlıklarıyla gençler aşı olmaya davet edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay