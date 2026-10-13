Valilik duyurdu! Motosiklet, scooter ve motokuryelere trafik yasağı
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Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre; olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, scooter ve motokuryelere 2 gün trafik yasağı geldi.
Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, kentte 14-15 Ekim tarihlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.
15 Ekim Perşembe günü saat 23.59'a kadar yasaklandı
Bu kapsamda motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin yarın saat 06.00'dan 15 Ekim Perşembe günü saat 23.59'a kadar trafiğe çıkmasının tedbiren yasaklandığı bildirildi.