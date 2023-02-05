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Yerel Valilik duyurdu! Bir ilimizde okullara 2 günlük tatil
Yerel

Valilik duyurdu! Bir ilimizde okullara 2 günlük tatil

Muş Valiliğinden yapılan açıklamaya göre olumsuz hava şartları nedeniyle okullar 2 gün tatil edildi.

Yeniakit Publisher
2023-02-05 15:48:00 -
Valilik duyurdu! Bir ilimizde okullara 2 günlük tatil

Muş’ta olumsuz hava şartları nedeniyle okullar 2 gün tatil edildi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, elverişsiz hava şartları ile meteorolojik buzlanma, fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı yapıldığı belirtilerek, “5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince 06-07 Şubat 2023 Pazartesi ve Salı günü il genelinde eğitim öğretime 2 gün süre ile ara verilmesine karar verilmiştir. Her ikisi de çalışan anne ve babalardan lise çağından küçük çocuğu olup bakacak kimsesi olmayanların istekleri halinde ebeveynlerinden biri kurumlarınca idari izinli sayılacak, kurum amirlerince bu hususta gerekli tedbirler alınacaktır. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 06-07 Şubat 2023 Pazartesi ve Salı günü idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür” denildi.

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