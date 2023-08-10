Valiler kararnamesinde ilginç tablo! Aslında hepsi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan Valiler Kararnamesi'nde Ordu ili açısından ilginç bir tablo ortaya çıktı.

Valiler kararnamesiyle birlikte Ordu iline komşu 3 ilin Valisi Ordulu oldu. Samsun Valiliği'ne atanan Orhan Tavlı, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti ile Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, doğum yerleri Ordu ile sınırdaş oldular. Bir diğer ilginç özellik ise Tokat ve Giresun Valilerinin Ordu-Korgan doğumlu olmaları oldu.

Samsun Valisi Samsun'a yabancı değil

1965 yılında Ordu'da doğan Samsun Valisi Orhan Tavlı daha önce 1993-1995 yılları arasında Samsun-Ayvacık İlçesi Kaymakamlığı görevinde bulunmuştu.

Giresun Valisi, Liseyi Giresun'da bitirdi

1973 yılında Ordu-Korgan doğumlu olan Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti açısından Giresun ilginç bir özellik taşıyor. Vali Serdengeçti, ilk ve orta öğrenimini Ordu'da yaparken lise öğrenimini Giresun Atatürk Lisesinde tamamladı. Vali Serdengeçti, 1996 yılında İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı sınavını kazandıktan sonra yine memleketi Ordu'nun Ünye ilçesinde Kaymakam Refikliği yapmıştı.

Tokat Valisi, Reşadiye Kaymakamı idi

1969 yılı Ordu-Korgan doğumlu olan Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, 12.05.2022 tarihinde atandığı görevini sürdürüyor. Vali Hatipoğlu, bürokrasi hayatında 1996 yılında Tokat'ın Reşadiye ilçesinde Kaymakam Vekilliği yapmıştı.

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