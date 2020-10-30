Vali Yerlikaya açıkladı! Hepsi İzmir için yola çıktı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter’dan yaptığı paylaşımla İzmir deprem bölgesine İstanbul’dan destek ekiplerinin yola çıktığını duyurdu. Vali Yerlikaya’nın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“Ege Denizi-Seferihisar merkezli olarak gerçekleşen deprem sonrasında İçişleri Bakanlığımız talimatları ve AFAD Başkanlığı talepleri doğrultusunda, İstanbul Valiliği Koordinasyonunda İstanbul Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezimiz çalışmalarına başlamıştır.

Bu kapsamda;

İstanbul AFAD il Müdürlüğü’nden 30 arama ve kurtarma personeli, 7 araç ve 2 arama ve kurtarma köpeği,

İBB İtfaiye’den 100 İtfaiye, 32 lojistik destek personeli, 10 itfaiye aracı, 2 otobüs,

AKUT’tan 23 arama ve kurtarma personeli ve 4 arama ve kurtarma aracı,

İHH’dan 70 arama ve kurtarma personeli ve 2 arama ve kurtarma aracı,

GEA’dan 35 arama ve kurtarma personeli, 6 arama ve kurtarma aracı,

Kızılay’dan 3 lojistik destek personeli ve 1 ikram aracı,

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden 24 teknik personel ve 8 araç,

UMKE’den 14 sağlık personeli, 1 keşif aracı, 1 ambulans, 2 personel barınma çadırı, 1 tam donanımlı sahra hastanesi iç donanımı,

Bahçelievler Belediyesi’nden 15 arama ve kurtarma personeli, 2 araç,

Kadıköy Belediyesi’nden 22 arama ve kurtarma personeli ve 2 araç,

Tuzla Belediyesi’nden 20 arama ve kurtarma personeli, 2 araç,

Arnavutköy Belediyesi’nden 9 arama ve kurtarma personeli, 1 araç,

Sultangazi Belediyesi’nden 13 arama ve kurtarma personeli, 1 otobüs,

Çekmeköy Belediyesi’nden 10 arama ve kurtarma personeli ve 2 araç,

MAKUT’tan 11 arama ve kurtarma personeli, 2 araç,

YARKUR’dan 12 arama ve kurtarma personeli, 1 otobüs

Toplumsal Afet Derneği’nden 20 arama ve kurtarma personeli,

İstanbul Arama Kurtarma Derneği’nden 10 arama ve kurtarma personeli deprem bölgesine hareket etmiştir.

İzmir başta olmak üzere, depremin hissedildiği bütün illerimizdeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet; yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyoruz.”