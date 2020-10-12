  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Vali Yazıcı'yı ziyaret eden Almanya'nın Antalya Başkonsolosu Wolfgang Wessel:
Aktüel

Vali Yazıcı'yı ziyaret eden Almanya'nın Antalya Başkonsolosu Wolfgang Wessel:

"Yerleşik Alman vatandaşları, pandemi sürecinde Türkiye'de alınan tedbirlerdeki hassasiyetten dolayı kendilerini güvende hissediyor. Bundan dolayı çok minnettarlar"

Yeniakit Publisher
2020-10-12 17:26:01 -
Vali Yazıcı'yı ziyaret eden Almanya'nın Antalya Başkonsolosu Wolfgang Wessel:

ANTALYA (AA) - Almanya'nın Antalya Başkonsolosu Wolfgang Wessel, kentteki yerleşik Alman vatandaşlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde de Türkiye'de kendilerini güvende hissettiğini söyledi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı'yı makamında ziyaret eden Wessel, Alanya'da 15 bin, Manavgat'ta 5 bin, kent merkezinde ise 8 bin civarında Alman uyruklunun yaşadığını belirtti.

Kovid-19 salgını sürecinde kentteki emekli ve yaş ortalaması 60 üzeri olan yerleşik Almanların ihtiyaçlarının giderildiğine ifade eden Wessel, "Yerleşik Alman vatandaşları, pandemi sürecinde Türkiye'de alınan tedbirlerdeki hassasiyetten dolayı kendilerini güvende hissediyor. Bundan dolayı çok minnettarlar. Antalya'da yaşamaktan hem iklim hem ekonomik şartlar nedeniyle çok memnunlar." diye konuştu.

Vali Yazıcı da yerleşik olsun olmasın tüm yabancı uyruklulara karşı hassas davrandıklarını vurguladı.

Güvenlik, sağlık gibi temel ihtiyaçların sağlanmasında üzerlerine düşen görevleri yerine getirdiklerini dile getiren Yazıcı, turistlerin memnuniyetinin kendi memnuniyetleri olduğunu, özellikle yabancılara karşı işlenen suçlarda bizzat konunun takipçisi olduğunu ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azerbaycan dünyaya duyurdu: Arthur Grigoryan'ı gece öldürdük
Dünya

Azerbaycan dünyaya duyurdu: Arthur Grigoryan'ı gece öldürdük

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde cephe hattında yaşanan çatışmalarda 246. Alayın tabur komutanı Yarbay Arthur Grigoryan'ın öld..
Vandal Rumlar Maraş'ı bastı!
Gündem

Vandal Rumlar Maraş'ı bastı!

KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimleri gerçekleşirken akşam saatlerinde sınırda toplanan bir grup Rum, KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ın kapalı Mara..
Doğal gazın ardından yeni bomba!
Ekonomi

Doğal gazın ardından yeni bomba! "Türkiye'de bir ilk olacak"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Türkiye’de ilk defa lityum üretimine başlayacağız." dedi.
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay