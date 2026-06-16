Hain yönetim Kudüs'te büyükelçilik açtı!
İsrail Dışişleri Bakanlığı, Somaliland'on pazartesi günü Kudüs'te büyükelçiliğini açtığını duyurdu.
İsrail Dışişleri Bakanlığı, Somaliland'on pazartesi günü Kudüs'te büyükelçiliğini açtığını duyurdu.
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Cumhurbaşkanı Abdirahman Mohamed Abdullahi'nin ilk resmi devlet ziyareti sırasında yaptığı paylaşımda, "Somaliland'in Kudüs'teki büyükelçiliğini açmak üzere gerçekleştirdiği tarihi devlet ziyareti sırasında sevgili dostum Cumhurbaşkanı Abdirahman Mohamed Abdullahi'yi Dışişleri Bakanlığı'nda ağırlamaktan onur duydum" ifadelerini kullandı.
Saar, "İsrail-Somaliland ilişkilerinin hikayesinin ilk sayfalarını yazma ayrıcalığına sahip olmaktan gurur duyuyorum" diye ekledi.
Daha önce ABD, Fiji, Guatemala, Honduras, Kosova, Papua Yeni Gine ve Paraguay Kudüs'te büyükelçilik açmıştı.
İsrail'deki yabancı diplomatik misyonların çoğu Tel Aviv'de bulunuyor.
İsrail, Aralık ayında Somaliland'in bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olmuştu.
Kaynak: Mepa News