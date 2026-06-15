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Gündem Hainlerin sinsi tuzağı bu kez o kampı hedef aldı! Canlı bomba dehşetinde kahreden haber geldi!
Gündem

Hainlerin sinsi tuzağı bu kez o kampı hedef aldı! Canlı bomba dehşetinde kahreden haber geldi!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
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Hainlerin sinsi tuzağı bu kez o kampı hedef aldı! Canlı bomba dehşetinde kahreden haber geldi!

Sınır ötesindeki kritik bir bölgede yer alan emniyet güçlerine ait eğitim kampı, sinsi bir intihar saldırısının hedefi oldu. İçişleri Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan resmi açıklamada, kampa sızmaya çalışan hain unsurların düzenlediği bu kalleş saldırıda ilk belirlemelere göre 2 güvenlik görevlisinin şehit düştüğü, çok sayıda görevlinin ise yaralandığı bildirildi.

Suriye'nin kuzeyindeki Rakka vilayetinde, İçişleri Bakanlığına bağlı bir kampa düzenlenen intihar saldırısında 2 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti, bazı görevliler de yaralandı.

Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin el-Baba, resmi televizyon kanalı el-İhbariye'ye yaptığı açıklamada, Rakka'da İçişleri Bakanlığına bağlı bir kampa saldırı düzenlendiğini belirtti.

Sözcü, ilk belirlemelere göre saldırıda 2 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, bazı görevlilerin de yaralandığını ifade etti.

El-İhbariye'ye konuşan adı verilmeyen bir güvenlik kaynağı ise saldırıyı gerçekleştiren kişilerden birinin güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildiğini, diğer saldırganın ise üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdiğini söyledi.

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