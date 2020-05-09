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Yerel

Vali Yaman yeşillendirme çalışmalarını denetledi

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, ağaçlandırma ve çevre düzenleme çalışmalarını yerinde denetledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 10:36:27 -
Vali Yaman yeşillendirme çalışmalarını denetledi

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, ağaçlandırma ve çevre düzenleme çalışmalarını yerinde denetledi.


Yeşil bir Mardin hedefiyle çalışmalarına hız veren Mardin Büyükşehir Belediyesi kentin çeşitli yerlerinde mevsimlik çiçek dikimi ve ağaçlandırma çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Artuklu ilçesinde Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığınca sürdürülen ağaçlandırma ve çiçeklendirme çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Yürütülen çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Vali Yaman, “Yeşil bir Mardin sloganıyla üç senedir Mardin’de çok sayıda ağaçlandırma faaliyeti yapıyoruz, şehrin değişik yerlerine fidan dikiyoruz .Tabi çiçeklendirmeyi de ihmal etmiyoruz. Refüjleri korona virüsü tedbirleri nedeniyle trafik biraz daha tenhalaştığı için vatandaşın da sirkülasyonu daha az olduğundan arkadaşlarımız gayretle çalışıyor. İnşallah bu sıkıntılı günleri hep beraber aşacağız. Şehrimiz daha güzel, daha yeşil ve daha da renkli hale gelecek, bütün gayretimiz bu şekilde. Yapmış olduğumuz çalışmalarda arkadaşlarımızı nezaret ediyorum, onlara da başarılar diliyorum" dedi.

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