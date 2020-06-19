  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Vali Tutulmaz, brifing aldı

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, emniyet ve jandarma teşkilatını ziyaret ederek bilgi aldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 10:55:16 -
Vali Tutulmaz, brifing aldı

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, emniyet ve jandarma teşkilatını ziyaret ederek bilgi aldı.


Resmi Gazete’de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Afyonkarahisar Valiliği’nden Zonguldak Valiliği’ne atanan Vali Mustafa Tutulmaz, iade-i ziyaretlerini sürdürüyor. Vali Tutulmaz, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ve İl Jandarma Komutanı Albay Gönen Süslü’yü ziyaret etti.


Emniyet ve jandarma teşkilatlarını ziyaret eden Vali Tutulmaz, Zonguldak’ın emniyet, asayiş, güvenlik, trafik ve benzeri konularda brifing aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı