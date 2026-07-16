Türkiye’ye gelmesine ısrarla izin verilmemişti! Kaçacağından şüphelenilen Başbakanın karısı için şaşırtan karar!

Madrid Mahkemesi, Başbakan'ın eşi Begona Gomez'in hakkındaki yargı süreciyle ilgili değişiklikler yaptı. Mahkeme, Hakim Juan Carlos Peinado tarafından 4 ayrı iddiayla (nüfuzunu kullanma, iş dünyasında yolsuzluk, zimmet ve görevini kötüye kullanmakla) suçlanan Begona Gomez'e yöneltilen suçlamalardan 2'sini düşürdü. Gomez, sadece nüfuzunu kullanma ve kamu fonlarını kötüye kullanma suçlarından halk jürisi tarafından yargılanacak.

Mahkeme, daha önceden "kaçma şüphesiyle" ihtiyati tedbir kararı alınarak, geçici olarak pasaportuna el konulan Gomez'in pasaportunun iade edilmesini de karara bağladı.

Gomez’in 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nde eşi Sanchez'e eşlik etmesine de kaçma şüphesiyle izin verilmemişti.