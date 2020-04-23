Vali Su, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı

MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, milli egemenliğin ve milli iradenin üzerinde hiçbir gücün olamayacağının en büyük teminatı olduğunu belirterek, TBMM’nin kuruluşunun 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Vali Su, TBMM’nin kuruluşunun 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı. Mesajında, milli mücadelede Türk milletinin ortaya koyduğu birlik ve beraberliğin, bugün tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının atlatılmasında da önemli olduğuna vurgu yapan Su, “Bugün 100. kuruluş yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutladığımız Türkiye Büyük Millet Meclisimiz, millet olarak birbirimize kenetlendiğimiz zaman her zorluğun üstesinden geleceğimize en büyük ilham kaynağı olmaya devam ederken, aynı zamanda milli egemenliğimizin ve milli irademizin üzerinde hiçbir gücün olamayacağının da en büyük teminatı olmaktadır. Bu nedenle dün meclisimizin milletimizin içerisinde bulunduğu zorluklara rağmen verdiği milli mücadeleyi birlik ve beraberlik içerisinde zaferle neticelendirmesi, bugün tüm insanlık için büyük bir tehdit oluşturan korona virüs salgın dönemini atlatmamıza da ışık tutmaktadır” dedi.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, bağımsızlık mücadelesinin ve milli egemenliğin sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluş yıl dönümü olan 23 Nisan’ı çocuklara armağan ederek, onlara duyduğu güveni de gösterdiğini belirten Su, şöyle devam etti: “Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın da Atatürk’ün kendilerine duyduğu bu güvenin bilinciyle ülkemizi geleceğin dünyasında çok daha üst seviyelere taşıyacaklarına, milletimizi çağdaş medeniyet seviyesinin de üzerine çıkaracaklarına yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başta Kurtuluş Savaşımızın başkomutanı, meclisimizin ilk başkanı, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 100. kuruluş yıl dönümünü, çocuklarımızın ve dünyadaki tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”