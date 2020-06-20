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Aktüel

Vali Sarıibrahim ayağının tozuyla şehit ailesini ziyaret etti

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan kararnameyle Iğdır’a vali olarak atanan Vali/Belediye Başkan V.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 10:08:46 -
Vali Sarıibrahim ayağının tozuyla şehit ailesini ziyaret etti

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan kararnameyle Iğdır’a vali olarak atanan Vali/Belediye Başkan V. Hüseyin Engin Sarıibrahim, ilk ziyaretini şehit ailesine gerçekleştirdi.


Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü iken Iğdır Valiliği’ne atanan Vali/Belediye Başkan V. Hüseyin Engin Sarıibrahim göreve başladığı ilk gün ilk ziyaretini şehit ailesine gerçekleştirdi. Şehit ailesi tarafından karşılanan Vali/Belediye Başkan V. Sarıibrahim, şehit ailesi ile uzun uzun sohbet etti.

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