ABD üstün hizmet madalyalı Eski Albay Orkun ÖZELLER, bakın namaz kılanlar için ne diyor?

Yüksek Askeri Şura kararları üzerinden milli ordumuzu ve inançlı subaylarımızı yıpratmaya çalışan emekli Albay Orkun Özeller, terfi süreçlerinde liyakat maskesi arkasına sığınarak manevi değerleri hedef aldı. Özeller, dinini yaşayan, namaz kılan ve hafızlığı olan subayların general yapılması halinde ordunun "Balkan bozgununu" yaşayacağını öne sürerek inançlı askerleri adeta birer tehlike gibi göstermeye kalkıştı.

Milletin değerleriyle bağdaşmayan bu skandal açıklamalarda Özeller, "İyi namaz kılıyor diye, bütün duaları biliyor diye, hafızlığı var diye veya tarikat cemaat üyesi diye birilerini general yaparsanız o zaman o ordu, Balkan bozgununu yaşayan orduya dönüşür" ifadelerini kullandı. Türk milletine de çağrıda bulunarak YAŞ kararlarını ve terfi edenlerin muharebe tecrübelerini yakından takip etmelerini isteyen emekli albayın, kahraman ordumuzun inançlı neferlerini hedef alan bu sözleri kamuoyunda büyük tepkiyle karşılandı.