  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Milli iradenin kalbinden tarihi sesleniş! TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş o karanlık geceyi anlattı! Zekai Paşa kendini tutamayıp tekmeledi: Ömer Halisdemir’i şehit edenlere az bile! Ahbap Derneği'nden bir bildirim olmamış Gurbetçiden gelen yardımlar nerede? Özgür Özel’in de dediği gibi FETÖ yalnız değildi ‘Atatürkçü subaylar bu darbeyi destekliyor’ Ahbap, 'kripto para' ile dolandırmış! Çağlayan'ın emniyet ifadesindeki şok detaylar… Tarihi gerçekler CHP'lileri çıldırttı: İnönü, eşini Venizelos'un koluna takmadı mı? Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal'dan üzen haber 3 yıl sonra daha net ortaya çıktı! Osman Gökçek, Oğuzhan’ın maskesini böyle indirmişti! Bazı Kemalistler FETÖ’nün yanındaydı! Kimi ATM kuyruğunda kimi müezzinlere saldırıda Yol arkadaşını kaybeden Erdoğan'ın gözyaşları: Bu yolda kefenimizle yürüyoruz
Gündem ABD üstün hizmet madalyalı Eski Albay Orkun ÖZELLER, bakın namaz kılanlar için ne diyor?
Gündem

ABD üstün hizmet madalyalı Eski Albay Orkun ÖZELLER, bakın namaz kılanlar için ne diyor?

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Milli ve manevi değerlerimize karşı hazımsızlık besleyen karanlık zihniyet, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) öncesinde bir kez daha Türk Silahlı Kuvvetleri'ni ve dindar subaylarımızı hedef tahtasına koydu. ABD üstün hizmet madalyalı emekli Albay Orkun Özeller, katıldığı bir mecrada yaptığı açıklamalarda, namaz kılan, dua bilen ve inancını yaşayan askerlerin terfi ettirilmesi durumunda ordunun çökeceğini iddia ederek büyük bir skandala imza attı.

Yüksek Askeri Şura kararları üzerinden milli ordumuzu ve inançlı subaylarımızı yıpratmaya çalışan emekli Albay Orkun Özeller, terfi süreçlerinde liyakat maskesi arkasına sığınarak manevi değerleri hedef aldı. Özeller, dinini yaşayan, namaz kılan ve hafızlığı olan subayların general yapılması halinde ordunun "Balkan bozgununu" yaşayacağını öne sürerek inançlı askerleri adeta birer tehlike gibi göstermeye kalkıştı.

Milletin değerleriyle bağdaşmayan bu skandal açıklamalarda Özeller, "İyi namaz kılıyor diye, bütün duaları biliyor diye, hafızlığı var diye veya tarikat cemaat üyesi diye birilerini general yaparsanız o zaman o ordu, Balkan bozgununu yaşayan orduya dönüşür" ifadelerini kullandı. Türk milletine de çağrıda bulunarak YAŞ kararlarını ve terfi edenlerin muharebe tecrübelerini yakından takip etmelerini isteyen emekli albayın, kahraman ordumuzun inançlı neferlerini hedef alan bu sözleri kamuoyunda büyük tepkiyle karşılandı.

Ergenekon davasını sulandıran FETÖ’cülere bir darbe daha! Zekeriya Öz ve ekibi için 230 yeni ihraç kararı
Ergenekon davasını sulandıran FETÖ’cülere bir darbe daha! Zekeriya Öz ve ekibi için 230 yeni ihraç kararı

15 Temmuz

Ergenekon davasını sulandıran FETÖ’cülere bir darbe daha! Zekeriya Öz ve ekibi için 230 yeni ihraç kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ uyarısı: Hevesleri kursaklarında kalanlar fırsat kolluyor! Tehlike geçmedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ uyarısı: Hevesleri kursaklarında kalanlar fırsat kolluyor! Tehlike geçmedi

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ uyarısı: Hevesleri kursaklarında kalanlar fırsat kolluyor! Tehlike geçmedi

Pensilvanya'daki in çöktü! Teröristbaşının ölümünün ardından FETÖ'de büyük kavga patlak verdi!
Pensilvanya'daki in çöktü! Teröristbaşının ölümünün ardından FETÖ'de büyük kavga patlak verdi!

Gündem

Pensilvanya'daki in çöktü! Teröristbaşının ölümünün ardından FETÖ'de büyük kavga patlak verdi!

15 Temmuz’un yıl dönümünde o şok görüntüler yeniden gündemde! Beyaz TV muhabirinden canlı yayında FETÖ’cü Atalay Demirci’nin yüzüne tükürük!
15 Temmuz’un yıl dönümünde o şok görüntüler yeniden gündemde! Beyaz TV muhabirinden canlı yayında FETÖ’cü Atalay Demirci’nin yüzüne tükürük!

Gündem

15 Temmuz’un yıl dönümünde o şok görüntüler yeniden gündemde! Beyaz TV muhabirinden canlı yayında FETÖ’cü Atalay Demirci’nin yüzüne tükürük!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

İsa

Albay rütbesinde ki vatandaş kimlerin general olabileceği hakkında yön vermeye çalışıyor.Senin gibileri değil mi Geçmişte Ülkenin halkıyla ordusunu bir birine düşman edenler ?

Bu arkadaş laurence'ın kitabını hediye edin de okusun

İngilizce olsun lawren o kadar alışmıştım ki gece Teheccüd namazına kalkıyordum Bu kimin yeniçerisi olmuş
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23