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Gündem Minarelerden selâ sesleri yükseldi!
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Minarelerden selâ sesleri yükseldi!

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Minarelerden selâ sesleri yükseldi!

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında Türkiye genelindeki camilerde selâlar okundu. Hain darbe girişiminin yıl dönümünde minarelerden yükselen selâ sesleri, yurt genelinde eş zamanlı olarak yankılandı.

15 Temmuz anmaları kapsamında Türkiye’nin dört bir yanındaki camilerde sela programı düzenlendi.

Binlerce caminin minaresinden aynı anda sela sesleri yükseldi.

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANILDI

Hain darbe girişiminin yıl dönümünde okunan selalarla 15 Temmuz şehitleri bir kez daha yad edildi.

Vatandaşlar, Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen anma programlarına katıldı.

TÜRKİYE GENELİNDE ANMA ETKİNLİKLERİ SÜRÜYOR

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla ülke genelinde çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Anma programlarında darbe girişimine karşı verilen mücadele ve şehitlerin hatırası ön plana çıkarılıyor.

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