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Gündem Levent Üzümcü gözaltına alındı
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Levent Üzümcü gözaltına alındı

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Levent Üzümcü gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında oyuncu Levent Üzümcü gözaltına alındı.

Oyuncu Levent Üzümcü X hesabından yaptığı paylaşımla gözaltına alındığını duyurdu. Üzümcü'nün hangi soruşturma kapsamında gözaltına alındığına ilişkin resmi makamlardan henüz açıklama yapılmadı.

 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında oyuncu Levent Üzümcü gece saatlerinde gözaltına alındı.

Üzümcü’nün ilerleyen saatlerde İstanbul Adliyesinde ifade vermesi bekleniyor.

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