  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal'dan üzen haber 3 yıl sonra daha net ortaya çıktı! Osman Gökçek, Oğuzhan’ın maskesini böyle indirmişti! Bazı Kemalistler FETÖ’nün yanındaydı! Kimi ATM kuyruğunda kimi müezzinlere saldırıda Yol arkadaşını kaybeden Erdoğan'ın gözyaşları: Bu yolda kefenimizle yürüyoruz Ahbap'ın gittiği yer ve tarih ifşa oldu Bakın o kumarhane fotosu nerede çekilmiş? Kardeş ülkeden harika haber Siyonistler o ülkeden def ediliyor! Başkan Erdoğan'ın teröristlere meydan okuyuşu gündem oldu: 'Topunuz gelin topunuz' Şimdi de Ekrem’i savunuyor! Özgür Özel, tokatçı Haluk için neler demiş neler! Kanlı hattın ucu ABD’ye çıktı Fatih Uğurlu ‘bana ağır geliyor’ diyerek söyledi: Bu iblisler taş ocaklarında çalıştırılmalı
Spor Sivasspor’da Özçoban dönemi devam ediyor
Spor

Sivasspor’da Özçoban dönemi devam ediyor

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Sivasspor’da Özçoban dönemi devam ediyor

Sivasspor’un olağanüstü genel kurulunda mevcut başkan Burak Özçoban, tek listeyle yeniden kulüp başkanlığına seçildi...

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Sivasspor’da olağanüstü genel kurulun ardından Burak Özçoban yeniden başkan seçildi.

 

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapılan genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Toplantıya Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Adem Uzun, Sivasspor Kulüp Başkanı Burak Özçoban, il protokolü ve çok sayıda delege katıldı. Tek liste ile yapılan genel kurulda mevcut başkan Burak Özçoban yeniden kulüp başkanı seçildi.

 

“Taraftar bize destek olursa biz daha da güçlü oluruz”

Genel kurulda konuşan başkan Özçoban, yapılan genel kurullarda kulübe aday çıkmadığı için yeniden aday olma kararı aldığını belirterek, "Kimse çıkmamasından dolayı kulübün artık daha fazla uçuruma gitmesine müsaade edemezdik. Toplamda 26 kişiyle bu sorumluluğu yeniden üstlendik. Bir hafta içerisinde buna karar verdik. Futbolcularımızla görüştük, olmayan kişileri getirdik. Antrenmanlar devam etti. Hocamız İsmet Taşdemir ile yeniden anlaştık. Bugün geldi, şu anda Sivas'ta. Çok büyük karakter koyarak geldi. Çok büyük rakiplerden teklif olmasına rağmen geldi. Bu süreçte bizim üzerimize düşen mali yapıyı daha da dengeleyerek düzgün bir şekilde yönetmektir. Bu süreçte herkes üzerine düşeni yaptı. Artık burada yardımcı olması gereken kişi taraftardır. Taraftar bize destek olursa biz daha da güçlü oluruz" dedi.

Sivasspor’un sağlık sponsoru belli oldu
Sivasspor’un sağlık sponsoru belli oldu

Spor

Sivasspor’un sağlık sponsoru belli oldu

FIFA’dan Sivasspor’a dev ceza
FIFA’dan Sivasspor’a dev ceza

Spor

FIFA’dan Sivasspor’a dev ceza

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23