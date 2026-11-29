İnsansı robotlar ucuzluyor! İlk nerede görülecekler?
İnsansı robot ve yapay zekadaki gelişim insanların hayatlarını doğrudan etkileyeceğe benziyor. The Economist köklü değişikliğe dikkat çekti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
İnsansı robot ve yapay zekadaki gelişim insanların hayatlarını doğrudan etkileyeceğe benziyor. The Economist köklü değişikliğe dikkat çekti.
Yapay zekâdaki ilerleme, insansı robotların evlerde ve iş yerlerinde kullanılabileceği beklentisini güçlendiriyor. Ancak bir robotun gösteri sırasında yaptığı hareketi, değişen koşullar altında her gün güvenilir biçimde tekrarlaması hâlâ önemli bir mühendislik sorunu.
Bugüne kadar fabrikalarda kullanılan robotların çoğu sabit bir noktada, önceden tanımlanmış işleri yerine getirdi. Yeni nesil sistemlerin hedefi ise çevresini algılayan, görev planlayan ve farklı durumlara uyum sağlayan makineler geliştirmek. Yapay zekâ modellerindeki ilerleme bu hedefe yaklaşılmasını sağlarken motor ve batarya teknolojilerindeki gelişmeler de üretim maliyetlerini düşürüyor.
Economist'in haberine göre, 2000’li yılların ortalarında yaklaşık 1 milyon dolara mal olan bir insansı robotun benzer özellikteki güncel örnekleri, bazı üreticiler tarafından yaklaşık 50 bin dolara sunuluyor. Daha düşük fiyatlar robotların yaygınlaşması için önemli olsa da uzun çalışma saatleri, bakım ihtiyacı ve fiziksel dayanıklılık ticari kullanımın önündeki engeller arasında.
Robotlar kontrollü ortamlarda karmaşık hareketler yapabiliyor. Buna karşılık evde karşılarına çıkan dağınık eşyalar veya fabrikada değişen çalışma düzeni gibi beklenmedik durumlara uyum sağlamakta zorlanabiliyorlar. Üreticiler bu sorunu aşmak için simülasyonları geliştiriyor, gerçek ortamlardan veri topluyor ve robotlara daha fazla uygulama yaptırıyor.
Bulaşık makinesini doldurmak, çamaşır taşımak ve temizlik yapmak, ev robotları için başlangıç görevleri olarak görülüyor. Yine de fiyat belirleyici olacak: Ev tipi bir robot için yaklaşık 20 bin dolar isteyen şirketler bulunurken tüketicilerin büyük bölümü bu düzeyde bir harcamaya hazır görünmüyor.
ABD’de önümüzdeki yıllarda milyonlarca ev robotunun kullanılabileceğine ilişkin öngörüler ise henüz tahmin niteliğinde.
Her görev için insan biçiminde bir robot gerekmiyor. Depo ve fabrikalarda tekerlekli makineler daha verimli olabilirken, insanlara göre düzenlenmiş evlerde kolları ve elleri olan tasarımlar avantaj sağlayabilir.
Robotların güvenilir ve uygun maliyetli hâle gelmesi, yalnızca üretimi değil fiziksel beceri gerektiren meslekleri ve hizmet işlerini de etkileyebilir.
İş gücü ihtiyacının azalması, şirketlerin tesis kurarken düşük ücretlerden çok enerji ve arazi maliyetlerine bakmasına yol açabilir.
Bu dönüşümün çalışanlara ve tüketicilere nasıl yansıyacağı ise robotların verimlilik kazancından kimlerin yararlanacağına bağlı. Makinelerin yönetimi, bakımı ve denetimi yeni işler yaratabilir; elde edilen kazancın dar bir kesimde toplanması ise eşitsizliği artırabilir.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23