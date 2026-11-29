Economist'in haberine göre, 2000’li yılların ortalarında yaklaşık 1 milyon dolara mal olan bir insansı robotun benzer özellikteki güncel örnekleri, bazı üreticiler tarafından yaklaşık 50 bin dolara sunuluyor. Daha düşük fiyatlar robotların yaygınlaşması için önemli olsa da uzun çalışma saatleri, bakım ihtiyacı ve fiziksel dayanıklılık ticari kullanımın önündeki engeller arasında.