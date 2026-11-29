Bilim insanları, Güneş Sistemi’nde Dünya’nın yaklaşık iki katı kütleye sahip, henüz keşfedilmemiş bir gezegenin bulunabileceğini öne sürdü. Neptün’ün ötesindeki gök cisimlerinin yörüngelerini inceleyen araştırmacılar, gizli bir gezegenin yıllardır açıklanamayan birçok hareketten sorumlu olabileceğini ortaya koydu.

Güneş’e en yakın konumu bile oldukça uzak

Araştırmacıların Gezegen X2 adını verdiği varsayımsal gezegenin, 350 ila 500 astronomik birim ölçeğinde bir yörüngeye sahip olabileceği hesaplandı. Düşük yörünge eğimine sahip olduğu tahmin edilen gezegenin Güneş’e en yakın konumunda bile yaklaşık 200 astronomik birim uzaklıkta bulunabileceği öngörülüyor. Güneş’ten bu kadar uzakta bulunan bir gezegenin son derece sönük görünmesi, gökyüzünde yavaş hareket etmesi ve diğer gök cisimlerinden ayırt edilmesinin güç olması, keşfedilmesini zorlaştırıyor.

Gizemli yörüngeler araştırmanın önünü açtı

Neptün’ün ötesinde uzanan Kuiper Kuşağı’ndaki bazı gök cisimlerinin hareketleri, mevcut bilimsel modellerle tam olarak açıklanamıyor. Oldukça uzun yörüngelerde ilerleyen veya Güneş Sistemi’nin ana düzlemine göre yüksek yörünge eğimine sahip cisimler, araştırmacıların yıllardır üzerinde çalıştığı konular arasında yer alıyor. Sedna ve 2012 VP113 gibi uzak gök cisimlerinin yörünge özellikleri de bu gizemin önemli bir parçasını oluşturuyor.

Gezegen X2’nin dahil edildiği bilgisayar simülasyonlarında söz konusu cisimlerin yörüngelerine benzer sonuçlar elde edildi. Model, Neptün’ün kütle çekim etkisinden büyük ölçüde bağımsız hareket eden cisimlerin yanı sıra yaklaşık 150 ila 200 astronomik birimin ötesindeki düşük yörünge eğimli cisimlerin dağılımını da açıklayabildi.

4,5 milyar yıllık geçmiş incelendi

Güneş Sistemi’nin 4,5 milyar yıllık geçmişini bilgisayar ortamında inceleyen bilim insanları, gizli gezegen ihtimalinin yanı sıra farklı bir senaryoyu da değerlendirdi. Araştırmada, Güneş Sistemi’nin erken dönemlerinde bulunan Dünya veya Mars büyüklüğündeki gezegen taslaklarının, dev gezegenlerin kütle çekim etkisiyle uzak bölgelere savrulmuş olabileceği üzerinde duruldu. Ancak hesaplamalar, bu cisimlerin birkaç milyon ila onlarca milyon yıl içerisinde Güneş Sistemi’nin dışına çıktığını gösterdi. Söz konusu senaryo, bugün gözlemlenen sıra dışı yörünge dağılımını açıklamakta yetersiz kaldı.

Gözlem verileriyle büyük ölçüde örtüştü

Araştırmacılar, Gezegen X2’nin dahil edildiği simülasyonların sonuçlarını Karanlık Enerji Araştırması (DES) kapsamında geliştirilen gözlem simülatörüyle karşılaştırdı.

Gök cisimlerinin yörünge eğimleri ve Güneş’e en yakın konumları açısından önemli ölçüde uyum sağlandığı belirlendi. Bununla birlikte yörüngelerin büyüklüklerine ilişkin hesaplamaların gözlem verileriyle tam olarak örtüşmediği görüldü. Gezegen X2, uzun süredir tartışılan Dokuzuncu Gezegen hipoteziyle benzerlik taşısa da öngörülen özellikleri bakımından farklılık gösteriyor. Yeni çalışmayı diğer araştırmalardan ayıran en önemli unsur ise birden fazla gök cismi grubunun yörünge özelliklerini aynı anda açıklayabilmesi oldu.

Binlerce yeni keşif gizemi aydınlatabilir

Bilim dünyasının beklentileri arasında Vera C. Rubin Gözlemevi’nde yürütülecek Uzay ve Zaman Mirası Araştırması (LSST) da bulunuyor. Çalışma kapsamında önümüzdeki 10 yıl içerisinde Güneş Sistemi’nin uzak bölgelerinde binlerce yeni gök cisminin keşfedilmesi bekleniyor. Yeni keşiflerde elde edilecek yörünge verilerinin mevcut simülasyonları desteklemesi, Gezegen X2’nin varlığına ilişkin ihtimali güçlendirebilir. Bugüne kadar hiçbir teleskopla doğrudan gözlemlenemeyen Gezegen X2’nin gerçekten var olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.