Alaves, Bernabeu’da Real Madrid’in serisini bitirdi
Real Madrid, LaLiga’nın 14. haftasında konuk ettiği Alaves’e 2-1 yenildi. Bu sonuçla Madrid ekibinin tüm kulvarlarda sürdürdüğü 10 maçlık galibiyet serisi sona erdi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Real Madrid, LaLiga’nın 14. haftasında konuk ettiği Alaves’e 2-1 yenildi. Bu sonuçla Madrid ekibinin tüm kulvarlarda sürdürdüğü 10 maçlık galibiyet serisi sona erdi.
Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Toni Martinez ve 61. dakikada Angel Perez attı.
Real Madrid'in tek golünü 69. dakikada Kylian Mbappe kaydederken, Jude Bellingham 88. dakikada kırmızı kart gördü.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Arda Güler, 60. dakikada yerini Carlos Espi'ye bıraktı.
Tüm kulvarlarda üst üste 10 maç kazanan Madrid ekibinin galibiyet serisi bu maçla sona erdi.
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