Sarıkamış’ta ilginç manzara! Yavrularını da yanına alıp mahalleye indi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kars’ın Sarıkamış ilçesinde yiyecek arayan bozayılar yerleşim alanlarında görüldü.
Kars’ın Sarıkamış ilçesinde bozayılar yiyecek bulmak için ormandan mahallelere indi. Ormanlık alana yakın İnönü Mahallesi'ne gelen bozayı ve iki yavrusu mahallede gezindikten sonra çöp konteynerlerin içine girerek yiyecek aradı.
Anne bozayı zaman zaman çöplerden beslenen yavrularını uzaktan takip etti.
Ayrıca İstiklal Mahallesi TOKİ konutları bölgesine gelen başka bir bozayı, etrafını saran köpekler tarafından uzaklaştırıldı.
Bozayılar daha sonra ormanlık alana çekildi.