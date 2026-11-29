Borsa mı, altın mı? Haftanın şampiyonu yatırımcıyı şaşırttı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kasım ayının son haftasında yatırım piyasalarında kazananlar ve kaybedenler netleşti. BIST 100 yüzde 1,39 gerilerken gram altın yüzde 2,37 yükselerek 5 bin 950 liraya ulaştı. Dolar ve eurodaki sınırlı artış dikkat çekerken yatırımcıların yüzünü bu hafta yine altın güldürdü.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftalık yüzde 1,39 gerilerken gram altın yüzde 2,37 değer kazandı. Dolar ve euro sınırlı yükseliş kaydetti. Yatırım ve emeklilik fonları haftayı kayıpla tamamlarken para piyasası fonları pozitif ayrıştı.
Yatırım araçlarının kasım ayının son haftasındaki performansı belli oldu.
Borsa İstanbul ve fon piyasalarında düşüş yaşanırken altın fiyatları yükselişini sürdürdü.
Döviz kurlarında ise sınırlı artış görüldü.
BİST 100 HAFTAYA KAYIPLA TAMAMLADI
BIST 100 endeksi hafta boyunca 10.615,74 ile 11.289,25 puan arasında hareket etti.
Endeks, önceki haftanın kapanışına göre yüzde 1,39 değer kaybederek 10.977,01 puana geriledi.
Yatırım fonları haftalık bazda yüzde 1,93, emeklilik fonları ise yüzde 2,32 kayıp yaşadı.
Yatırım fonları kategorileri incelendiğinde, haftayı kazançla tamamlayan tek grup yüzde 0,4 getiri sağlayan para piyasası fonları oldu.
GRAM ALTIN 5 BİN 950 LİRAYA YÜKSELDİ
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, haftalık yüzde 2,37 artışla 5 bin 950 liraya çıktı.
Cumhuriyet altınının satış fiyatı yüzde 0,78 yükselerek 40 bin 191 liraya ulaştı.
Geçen haftanın sonunda 10 bin 15 liradan satılan çeyrek altının fiyatı da yüzde 1,08 artışla 10 bin 123 lira oldu.
DOLAR VE EURODA SINIRLI YÜKSELİŞ
Döviz piyasasında ABD doları haftalık yüzde 0,40 değer kazanarak 50,7830 liraya yükseldi.
Euro ise yüzde 0,02 artışla 55,6690 liradan işlem gördü.