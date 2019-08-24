Vali Çiftçi’den maganda kurşunuyla yaralanan Muhammed Efe’nin ailesine ziyaret

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Sungurlu ilçesinde bir düğünde maganda kurşunuyla yaralanan Muhammed Efe Çolban’ın ailesini hastanede ziyaret etti.

Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisi devam eden Muhammed Efe’nin annesi Gönül ve babası Mükremin Çolban’a geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Mustafa Çiftçi, talihsiz çocuğun sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı.

Olay, 15 Ağustos’ta Sungurlu ilçesinde meydana gelmişti. Kurban bayramı ve bir yakınlarının düğünü için İstanbul’dan gelen Muhammed Efe, ailesiyle birlikte katıldığı bir düğünde silahlarla havaya ateş açılması sonucu başına kurşun isabet etmişti. Yakınları tarafından Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Muhammed Efe burada yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.

Vali Çitfçi, ziyaretin ardından Biyabetik ayak servisini ziyaret ederek yatan hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti.