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Eğitim Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değişikliği ikinci atama sonuçları açıklandı
Eğitim

Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değişikliği ikinci atama sonuçları açıklandı

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Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değişikliği ikinci atama sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin mazerete bağlı yer değişikliğiyle ilgili ikinci atama sonuçlarını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden, 2026 Yılı Yaz Tatili Öğretmenlerin İller Arası Mazerete Bağlı Yer Değiştirme işlemleri kapsamında ataması gerçekleşmeyenler, söz konusu dönemden sonra mazereti oluşanlar ile sözleşmeli öğretmenken ön başvurunun son günü olan 14 Eylül 2026 tarihi itibarıyla kadroya geçen ve mazereti bulunan öğretmenlere yönelik yapılan yeni atama sonuçları ilan edildi."

Açıklamada, tebligat ve ilişik kesme işlemlerinin başladığı belirtildi.

Sonuçlara "https://personel.meb.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

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