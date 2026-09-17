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Dünya İspanya'dan savunma hamlesi! 300 kilometre menzilli o silah ilk kez görüntülendi!
Dünya

İspanya'dan savunma hamlesi! 300 kilometre menzilli o silah ilk kez görüntülendi!

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İspanya'dan savunma hamlesi! 300 kilometre menzilli o silah ilk kez görüntülendi!

İspanyol savunma sanayiinin öncü firması Indra, ülkede düzenlenen Unvex fuarında askeri dengeleri sarsacak yeni projelerini kamuoyuna duyurdu. Şirket, 300 kilometrenin üzerinde menzile sahip düşük maliyetli Squall adlı yeni seyir füzesini ilk kez görücüye çıkarırken, etkinlikte dikkat çeken bir diğer savunma sistemi de katılımcıların beğenisine sunuldu.

İspanyol savunma sanayii firması Indra, İspanya’da düzenlenen Unvex fuarında 300 kilometrenin üzerinde menzile sahip Squall adlı yeni seyir füzesini ilk kez tanıttı. Şirket aynı etkinlikte 130 kilometre menzilli Drizzle adlı yeni bir İHA sistemini de sergiledi.

Indra tarafından sistemin birim maliyetine dair net bir bilgi paylaşılmadı ancak Squall’ın maliyet-etkin yapısına dikkat çekildi. Hem kara hem de deniz platformlarına entegre edilebilen sistemin; kısıtlı mühimmatın kullanıldığı nokta atışı operasyonların yanı sıra, düşman hava savunmasını doyurmaya yönelik kitlesel saldırı konseptlerine uygun olarak geliştirildiği vurgulanıyor.

Bu bağlamda Squall’ın düşman radarlarından kaçınmak amacıyla alçak irtifada uçabildiği belirtiliyor. Ayrıca füze; elektronik harp unsurlarına, özellikle sinyal karıştırma ve aldatmaya (anti-jamming / anti-spoofing) karşı dirençli güdüm sistemleriyle donatılabiliyor.

 

Düşük maliyetli mühimmatlara ilgi artıyor

Mevcut durumda İspanya Silahlı Kuvvetleri’nin bu tür bir füze için resmî veya kamuoyuna açıklanmış bir tedarik gereksinimi bulunmuyor. Bununla birlikte, dünya genelinde daha küçük taarruz silahlarına yönelik talep artarken savunma şirketleri de düşük maliyetli mühimmatlar geliştiriyor.

Öte yandan Indra’nın fuarda sergilediği Drizzle adlı İHA’nın, düşman İHA’larını etkisiz hâle getirmek ve 130 kilometreye kadar mesafedeki hafif hedeflere karşı kullanılmak üzere geliştirildiği bildirildi.

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