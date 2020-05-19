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Vali Çakacak’ın ’Kadir Gecesi’ mesajı

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, bin geceden daha kıymetli olan Kadir Gecesi nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 13:01:30 -
Vali Çakacak’ın ’Kadir Gecesi’ mesajı

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, bin geceden daha kıymetli olan Kadir Gecesi nedeniyle bir mesaj yayınladı.


Vali Özdemir Çakacak mesajında, “Birlik, dayanışma ve kardeşlik duygularımızın daha da yoğunlaştığı mübarek Ramazan-ı Şerif’in son günlerine yaklaşırken, Kadir Gecesi’ni idrak etmenin coşku ve heyecanını yaşıyoruz. Kadir Gecesi, âlemlere rahmet olarak gönderilen Kur’an-ı Kerim’in yeryüzüne indirildiği gün olması bakımından kutsal bir öneme sahiptir ve yine Kur’an-ı Kerim’de buyrulduğu gibi bin aydan daha hayırlı bir gecedir. Onun için bu mübarek gecenin hepimizin kalplerine, gönül dünyalarımıza ışık saçmasını, vicdanlarımızı aydınlatmasını, tüm insanlığa huzur getirmesini temenni ediyorum. Bu mübarek gecenin getirdiği esenlik ve selametin, tüm yurdumuzu, milletimizi ve bütün insanlığı çepeçevre kuşatması, yeryüzünde barış ve huzurun artmasını sağlaması en büyük dileğimizdir. Bu duygularla bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’nin İslâm âlemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Yüce Allah’tan diliyor, tüm Eskişehirli hemşehrilerimin Kadir Gecesi’ni tebrik ediyorum” dedi.

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