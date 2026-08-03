Son ankette büyük şok! CHP bölündü, oylar da ikiye ayrıldı

CHP'den ayrılan milletvekilleri ve yöneticilerin kurduğu Yeni Parti'nin ardından yapılan ilk kapsamlı kamuoyu araştırması, muhalefetteki oy dağılımına ilişkin dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu.

Areda Survey tarafından 29-31 Temmuz tarihlerinde 2 bin 400 kişiyle gerçekleştirilen araştırmaya göre, AK Parti yüzde 35,3 oy oranıyla ilk sıradaki yerini korudu.

Yeni Parti ikinci sıraya yerleşti

Araştırmanın en dikkat çeken sonucu ise Yeni Parti'nin aldığı oy oranı oldu.

Ankete göre Yeni Parti yüzde 16,6 ile ikinci sıraya yükselirken, Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP yüzde 12,2 ile üçüncü sırada yer aldı.

Bu sonuçlarla birlikte CHP'deki ayrılığın yalnızca teşkilat yapısına değil, seçmen tercihine de yansıdığı değerlendirmeleri yapıldı.

Muhalefetin toplam oyu yüzde 28,8

Anket sonuçlarına göre Yeni Parti ile CHP'nin toplam oy oranı yüzde 28,8'de kaldı.

Cumhur İttifakı'nın büyük ortağı AK Parti'nin yüzde 35,3, MHP'nin ise yüzde 8,7 oy aldığı araştırmada, Cumhur İttifakı'nın toplam oy oranı yüzde 44 seviyesine ulaştı.

Böylece Cumhur İttifakı'nın, CHP ile Yeni Parti'nin toplam oyunun 15,2 puan önünde olduğu görüldü.

Diğer partilerde son durum

Araştırmada diğer partilerin oy oranları ise şu şekilde sıralandı:

DEM Parti: %9,7

MHP: %8,7

İYİ Parti: %5,6

Anahtar Parti: %3,7

Zafer Partisi: %3,6

Yeniden Refah Partisi: %2,4

Gözler yeni anketlere çevrildi

Yeni Parti'nin kurulmasının ardından açıklanan ilk araştırma olması nedeniyle dikkat çeken anketin, önümüzdeki dönemde yayımlanacak diğer kamuoyu araştırmalarıyla birlikte siyasi dengelerin nasıl şekilleneceğine ilişkin tartışmaları da beraberinde getirmesi bekleniyor.