UEFA Avrupa Ligi’nde 3. eleme turu başlıyor! Beşiktaş Çek rakibi için hazırlanıyor
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu, yarın oynanacak iki karşılaşmayla başlayacak. Temsilcimiz Beşiktaş ise turdaki ilk maçında 6 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Çekya ekibi Hradec Kralove ile karşı karşıya gelecek.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda üçüncü eleme turu ilk maçları, yarın ve 5-6 Ağustos'ta yapılacak.
Beşiktaş, 6 Ağustos Perşembe günü TSİ 20.00'de Çekya ekibi Hradec Kralove'ye konuk olacak.
Müsabakaların rövanşları, 11 ve 13 Ağustos'ta oynanacak.
Karşılaşmaların programı şöyle:
Yarın:
22.00 Larne (Kuzey İrlanda) - Iberia (Gürcistan)
22.00 Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti) - Egnatia (Arnavutluk)
5 Ağustos Çarşamba:
21.15 Ferencvaros (Macaristan) - Gornik Zabrze (Polonya)
6 Ağustos Perşembe:
18.00 KuPS Kuopio (Finlandiya) - Universitatea Craiova (Romanya)
19.00 Jagiellonia (Polonya) - Rangers (İskoçya)
19.00 Maccabi Tel Aviv (İsrail) - CSKA Sofya (Bulgaristan)
20.00 Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)
20.00 Lech Poznan (Polonya) - Klaksvik (Faroe Adaları)
20.00 Hradec Kralove (Çekya) - Beşiktaş
20.00 Salzburg (Avusturya) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)
20.45 PAOK (Yunanistan) - Anderlecht (Belçika)
21.00 Thun (İsviçre) - Vikingur (İzlanda)
22.00 Benfica (Portekiz) - Hearts (İskoçya)