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Gündem Vali Ali Yerlikaya İstanbul için müjdeyi verdi
Gündem

Vali Ali Yerlikaya İstanbul için müjdeyi verdi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs pozitif vaka sayısında yüzde 40 azalma yaşandığının müjdesini verdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-21 18:03:00 -
Vali Ali Yerlikaya İstanbul için müjdeyi verdi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pozitif vaka sayısında geçen haftaya göre yüzde 40 azalma olduğunu bildirdi. Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 18. Filyasyon Takip Kurulu Toplantısı'nı gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Yerlikaya mesajında, "İstanbul'da pozitif vaka sayısındaki düşüş devam ediyor. Geçen hafta yüzde 40 oranında azaldı. En hızlı vaka düşüşü yaşanan 3 ilçemiz, Arnavutköy, Beyoğlu ve Avcılar. Tedbirlere uyararak birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı.

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