Valerien Ismael çıldırmış olmalı! Bu nasıl bir açıklama böyle...

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Valerien Ismael, İngiliz basınına çarpıcı ifadeler kullandı.

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Valerien Ismael, İngiltere'den The Times'a siyah-beyazlılarda geçirdiği günler hakkında açıklamarda bulundu.

"Türkiye'de futbol en önde geliyor"

Valerien Ismael konuşmasında şunları söyledi:

"Beşiktaş'ta geçirdiğim 1 yıl, başka bir kulüpte 10 yıla bedel. Müthiş bir stres ve talep vardı. Benim için harika bir fırsattı. Başka bir ülkeyi, başka bir kültürü tanıdım. Vodafone Park'ın gürültüsü ve atmosferi inanılmaz. Kızıma kulak tıkacı almıştım. Rakip topu alır almaz ıslıklamaya başlarlar. Oyuncularımla konuşmak bile çok zordu. Türkiye, futbol konusunda çok fanatik. Futbol başta gelir ve ardından aile, din ve geri kalanlar gelir. Sokağa çıktığınızda, insanların kulübe duyduğu sevgiyi hissediyorsunuz."

"Beşiktaş'taki deneyimim hayal kırıklığı oldu"

"Beşiktaş'tan ayrılmak benim için hayal kırıklığı oldu. Zamana ve sabra ihtiyaç vardı. Taraftarlardan, medyadan ve kulüpten gelen baskı ve bununla başa çıkmanız, odaklanmanız ve elinizden gelenin en iyisini yapmanız gerekiyor. Sir Alex Ferguson ve Pep Guardiola'nın bile zamana ihtiyacı vardı. Yine de Beşiktaş'taki deneyimim hakkında konuşacak sadece olumlu şeylerim var. Oradaki insanlar bana ve aileme çok yardımcı oldular. Çok güzel dostluklar kurdum."

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