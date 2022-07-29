Valerian Ismael'den sürpriz karar!
Beşiktaş teknik direktörü Valerien Ismael, Sampdoria ile oynanacak maçta 4'lü savunma dizilimi ile sahaya çıkmayı planlıyor.
Beşiktaş teknik direktörü Valerien Ismael, Sampdoria ile oynanacak maçta 4'lü savunma dizilimi ile sahaya çıkmayı planlıyor.
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Beşiktaş’ta oyun sistemi değişiyor. Teknik direktör Valerien Ismael, Sampdoria ile yapılacak hazırlık maçında 4’lü savunma kurgusunu deneyecek.
Siyah beyazlı takımın teknik direktörü Valerien Ismael, hazırlık maçlarında yaşanan savunma problemlerin çözümü için defans hattının dizilişini değiştirmeye karar verdi.
Göreve geldiği günden bu yana 3’lü savunmayı tercih eden Fransız çalıştırıcı, Sampdoria ile yapılacak özel karşılaşmada defans hattında 4 oyuncuya görev verecek.
Ismael, takımının bu sistemdeki performansına göre yeni sezonda uygulayacağı sistemine karar verecek.