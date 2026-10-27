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Spor Valencia-Fenerbahçe Tarfin maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Spor

Valencia-Fenerbahçe Tarfin maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Valencia-Fenerbahçe Tarfin maçı saat kaçta, hangi kanalda?

EuroLeague’de altı galibiyetle yoluna devam eden Fenerbahçe Tarfin, sekizinci hafta karşılaşmasında İspanyol ekibi Valencia Basket ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde maçın başlama saati ve canlı yayın kanalı netleşti. Peki, Valencia Basket – Fenerbahçe Tarfin maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmaya ilişkin tüm detaylar...

Valencia Basket, EuroLeague'de geride kalan yedi haftada beş galibiyet elde ederken Fenerbahçe Tarfin ise altı galibiyetle üst sıralardaki yerini koruyor. İki takımın Roig Arena'da oynayacağı mücadelenin yayın bilgileri netleşti.

VALENCİA - FENERBAHÇE TARFİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroLeague'de sekizinci hafta karşılaşmaları basketbolseverleri heyecan dolu mücadelelerle buluşturacak. Valencia - Fenerbahçe Tarfin maçı 27 Ekim Salı günü Türkiye saatiyle 22.30'da başlayacak.

İspanya'nın Valencia kentindeki Roig Arena'da oynanacak karşılaşmayı Damir Javor, Sergio Silva ve Guido Giovannetti hakem üçlüsü yönetecek.

 

VALENCİA - FENERBAHÇE TARFİN MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Fenerbahçe Tarfin'in Valencia Basket karşısında vereceği EuroLeague mücadelesi S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak. Basketbolseverler, İspanya'daki karşılaşmayı S Sport Plus dijital platformundan da takip edebilecek.

FENERBAHÇE TARFİN'İN EUROLEAGUE'DE KAÇ GALİBİYETİ VAR?

EuroLeague'de sezona etkili bir başlangıç yapan Fenerbahçe Tarfin, geride kalan yedi karşılaşmada altı galibiyet ve bir mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertliler, son Avrupa sınavında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u deplasmanda 64-61 mağlup ederek önemli bir başarıya imza attı.

 

2026-2027 EUROLEAGUE PUAN DURUMU

Panathinaikos: 7 maç, 6 galibiyet, 1 mağlubiyet

Fenerbahçe Tarfin: 7 maç, 6 galibiyet, 1 mağlubiyet

Valencia Basket: 7 maç, 5 galibiyet, 2 mağlubiyet

Olympiakos: 7 maç, 5 galibiyet, 2 mağlubiyet

Hapoel Tel Aviv: 7 maç, 5 galibiyet, 2 mağlubiyet

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