Arda Turan'dan maç öncesi kolunu kaybeden askere...
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Ukrayna Premier Ligi’nde Shakhtar Donetsk ile Zorya arasında oynanan karşılaşma öncesinde sahada özel bir seremoni düzenlendi.
Ukrayna Premier Ligi'nde Shakhtar Donetsk ile Zoria takımları karşı karşıya geldi. Mücadelenin başlama düdüğü öncesinde sahada özel bir seremoni gerçekleştirildi.
SEMBOLİK BAŞLAMA VURUŞU YAPILDI
Karşılaşma öncesinde, savaşta kolunu kaybeden Ukraynalı bir asker sahaya davet edildi. Mücadelenin sembolik başlama vuruşu, protokol kapsamında söz konusu asker tarafından yapıldı.
ARDA TURAN FORMA HEDİYE ETTİ
Seremoninin tamamlanmasının ardından Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, sahaya girerek Ukraynalı askerle bir araya geldi. Turan, hazırlanan formayı askere takdim ettikten sonra saha kenarına döndü ve karşılaşma resmen başladı.