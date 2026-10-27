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Spor Arda Turan'dan maç öncesi kolunu kaybeden askere...
Spor

Arda Turan'dan maç öncesi kolunu kaybeden askere...

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Arda Turan'dan maç öncesi kolunu kaybeden askere...

Ukrayna Premier Ligi’nde Shakhtar Donetsk ile Zorya arasında oynanan karşılaşma öncesinde sahada özel bir seremoni düzenlendi.

Ukrayna Premier Ligi'nde Shakhtar Donetsk ile Zoria takımları karşı karşıya geldi. Mücadelenin başlama düdüğü öncesinde sahada özel bir seremoni gerçekleştirildi.

 

SEMBOLİK BAŞLAMA VURUŞU YAPILDI

Karşılaşma öncesinde, savaşta kolunu kaybeden Ukraynalı bir asker sahaya davet edildi. Mücadelenin sembolik başlama vuruşu, protokol kapsamında söz konusu asker tarafından yapıldı.

 

ARDA TURAN FORMA HEDİYE ETTİ

Seremoninin tamamlanmasının ardından Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, sahaya girerek Ukraynalı askerle bir araya geldi. Turan, hazırlanan formayı askere takdim ettikten sonra saha kenarına döndü ve karşılaşma resmen başladı.

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