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Bu soruna çare bulunamadı: Bir ölüm haberi daha!

Elazığ'da 3 tır çarpışması sonu meydana gelen kazada 1 sürücü hayatını kaybederken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#1
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Elazığ-Malatya karayolunda meydana gelen olayda M.K. idaresindeki 23 AEP 229, Mehmet Tuzcu yönetimindeki 78 ABN 235 ile R.C. hakimiyetindeki 27 AUZ 025 plakalı tırlar çarpıştı.

#2
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BİR SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ Kazada, Tuzcu olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine, olay yerine sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

#3
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Şahsın cansız bedeni tır içerisinden AFAD ekipleri tarafından çıkartıldı. Tuzcu’nun cenazesi yapılan incelemenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

#4
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SORUŞTURMA BAŞLATILDI Jandarma ve polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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