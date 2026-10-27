Bu soruna çare bulunamadı: Bir ölüm haberi daha!

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Elazığ'da 3 tır çarpışması sonu meydana gelen kazada 1 sürücü hayatını kaybederken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Elazığ'da 3 tır çarpışması sonu meydana gelen kazada 1 sürücü hayatını kaybederken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Elazığ-Malatya karayolunda meydana gelen olayda M.K. idaresindeki 23 AEP 229, Mehmet Tuzcu yönetimindeki 78 ABN 235 ile R.C. hakimiyetindeki 27 AUZ 025 plakalı tırlar çarpıştı.
BİR SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ Kazada, Tuzcu olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine, olay yerine sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Şahsın cansız bedeni tır içerisinden AFAD ekipleri tarafından çıkartıldı. Tuzcu’nun cenazesi yapılan incelemenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI Jandarma ve polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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