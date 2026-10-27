100’den fazla testten geçti! Katlanabilir telefonlarda en çok merak edilen konuya Samsung’dan cevap

Katlanabilir telefon satın alırken kullanıcıların en fazla düşündüğü konulardan biri, cihazın uzun süre açılıp kapanmaya ve günlük kullanım şartlarına ne kadar dayanabileceği. Samsung, yeni Galaxy Z serisinde bu konuya odaklanarak ekran yapısından menteşe mekanizmasına kadar farklı bileşenleri kapsamlı testlere tabi tuttu. Markadan yapılan açıklamaya göre katlanabilir telefonların farklı kullanım senaryolarına uyum sağlayan ekran deneyimi, kullanıcılar için önemli avantajlar sunarken cihazın dayanıklılığı da satın alma kararında belirleyici bir rol oynuyor. Telefonun gün içinde defalarca açılıp kapanması, çantada taşınması ve farklı koşullarda kullanılması, özellikle katlanabilir ekranın uzun süreli performansını önemli hale getiriyor. Yeni Galaxy Z serisini geliştirirken bu beklentileri odağına alan Samsung, ekran yapısından menteşe mekanizmasına kadar cihazın farklı bileşenlerini dayanıklılık ve güvenilirlik hedefleri doğrultusunda tasarlıyor.

Tüm senaryolar test edildi

Samsung’un yeni Galaxy Z serisi, gerçek kullanım koşullarını yansıtan 100’den fazla güvenilirlik doğrulama testinden geçirildi. Düşme, tekrarlanan katlama, basınç, nem ve yabancı parçacıklar gibi farklı koşulları kapsayan bu testler, cihazın çeşitli kullanım senaryolarındaki performansını değerlendirmek ve olası sorunları ürünler kullanıcılara ulaşmadan önce tespit etmek amacıyla gerçekleştiriliyor.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“Samsung’un katlanabilir telefon alanındaki sekiz nesillik deneyimi, her yeni modelde tasarımın ve malzeme teknolojilerinin geliştirilmesine katkı sağlıyor. Ekran yapısı, menteşe mekanizması ve cihazın farklı bileşenleri, katlanabilir formun gerektirdiği esneklik ile dayanıklılık arasındaki denge gözetilerek ele alınıyor. Kapsamlı test süreçleriyle desteklenen bu yaklaşım, katlanabilir telefonların günlük kullanımda karşılaşabileceği farklı koşullara hazır olmasını hedefliyor.

Dayanıklılığın önemli bir bölümünü ekranın altında yer alan destek yapısı oluşturuyor. Yeni Galaxy Z Fold8 ve Galaxy Z Fold8 Ultra modellerinde kullanılan Flex Titanium teknolojisi, titanyum alaşımlı film ile titanyum plakayı bir araya getiriyor. Ekranın altında konumlanan bu yapı, katlanma hareketinin gerektirdiği esnekliği korurken yapısal dayanıklılığı destekliyor. Titanyum plaka ayrıca ekranın önünden ve arkasından gelebilecek basınç ve darbelerin karşılanmasına yardımcı oluyor. Böylece ekranın korunması, cihazın genel tasarımından ayrı bir unsur olarak değil, katlanabilir telefonun bütününe entegre bir mühendislik yaklaşımıyla ele alınıyor.

Daha gelişmiş bir mühendislik

Katlanabilir bir telefonu inceltmek, ekranı destekleyen katmanların ve menteşe mekanizmasının daha hassas bir mühendislikle tasarlanmasını gerektiriyor. Samsung, yeni Galaxy Z serisinde malzeme seçiminden üretim hassasiyetine kadar farklı alanlarda yaptığı geliştirmelerle daha ince ve hafif bir tasarımı dayanıklılık hedefleriyle bir araya getiriyor.

Samsung, katlanabilir telefon alanındaki sekiz nesillik deneyimini kapsamlı güvenilirlik testleri ve malzeme inovasyonuyla birleştirerek dayanıklılığı ürün geliştirme yaklaşımının temel unsurlarından biri olarak ele alıyor. Kullanıcıların farklı kullanım senaryolarına uyum sağlayan ekran deneyiminden günlük yaşamlarında güvenle yararlanabilmeleri için ekran yapısından menteşe mekanizmasına kadar her ayrıntı, dayanıklılık ve güvenilirlik hedefleri doğrultusunda geliştiriliyor.”