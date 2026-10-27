İşte metabolizmanın yavaşladığını gösteren 4 belirti! Vücudunuz bu 4 sinyali veriyorsa...
Metabolizmanın yavaşlaması, kilo kontrolünü zorlaştırırken bazı sağlık sorunlarını da beraberinde getirebilir.
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Metabolizmanın yavaşlaması, kilo kontrolünü zorlaştırırken bazı sağlık sorunlarını da beraberinde getirebilir.
Uzmanlara göre beslenme ve fiziksel aktivite alışkanlıklarının yanı sıra yaş ve hormonal değişimler de metabolizma hızını etkiliyor. Kilo alımı, kas gücünde azalma, sürekli üşüme ve yorgunluk ise dikkat edilmesi gereken belirtiler arasında yer alıyor.
1. BESLENME ALIŞKANLIKLARI DEĞİŞMEDEN KİLO ALMAK Beslenme düzeninde belirgin bir değişiklik olmamasına rağmen yavaş yavaş kilo almak, metabolizma hızındaki düşüşle ilişkili olabilir. Yaş ilerledikçe kas kütlesinin azalması, vücudun günlük enerji tüketimini etkileyebilir.
2. KAS GÜCÜNÜN AZALMASI Eşyaları kaldırmakta zorlanmak ve kasların belirginliğini kaybetmesi, kas kaybının işareti olabilir. Kas kütlesinin azalması, vücudun dinlenme sırasında yaktığı kalori miktarını da düşürebilir.
3. MENOPOZ DÖNEMİNE GİRMEK Menopoz sırasında östrojen seviyelerinin düşmesi, yağ dağılımını ve kas kütlesini etkileyebilir. Bu değişimler metabolizma hızında düşüşe ve özellikle karın çevresinde yağlanmaya yol açabilir.
4. SÜREKLİ YORGUNLUK, ÜŞÜME VE KABIZLIK Yorgunluk, soğuğa karşı hassasiyet, kabızlık ve kilo alımı, tiroit bezinin yeterince hormon üretmediği hipotiroidi durumunda görülebilir. Bu belirtiler farklı nedenlerden de kaynaklanabileceği için devam etmeleri halinde doktora başvurulması öneriliyor.
Uzmanlar, metabolizmayı desteklemek için haftada en az iki gün kuvvet egzersizi yapılmasını, yeterli protein alınmasını ve dengeli beslenilmesini öneriyor. Günlük yürüyüşler, merdiven kullanmak ve gün içinde daha fazla hareket etmek de enerji harcamasını artırmaya yardımcı olabiliyor.
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