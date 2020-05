Vakıflar Haftası kapsamında yardım dağıtımı

Vakıflar Haftası kapsamında Afyonkarahisar’da her ay dağıtılan kuru gıda yardımları bu yıl Kütahya Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Aydın’ın katılımıyla gerçekleşti.

Muhtaç ailelere her ay düzenli olarak yapılan kuru gıda dağıtımı, Vakıflar Haftası kapsamında Kütahya Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Aydın’ın da katılımıyla Ulu Cami önünden başlayarak evlere dağıtımına gerçekleşti. Etkinliğe Afyon Eğitim Vakfı Müdürü Murat Dikar’de katıldı.

Etkinlik esnasında Kütahya Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Aydın tarafından Vakıflar Genel Müdürlüğünün faaliyetleri hakkında bilgiler de verildi. Aydın, “Biz her ay düzenli olarak kuru gıda paketi dağıtıyoruz vatandaşlara. Bunlar bizim belirlediğimiz fakir aileler. Bu paketler kişinin aile sayısına göre değişiyor. Bu her ay düzenli bir şekilde yapılmaktadır. Bunun yanı sıra öğrenci burslarımız var, her ay orta öğretimdeki öğrencilerimiz var, üniversitedeki öğrencilerimiz var bunları her ay ödemekteyiz, bunda her hangi bir aksama yok. Yine bu salgın nedeniyle işlerimizi de herhangi bir aksaklık yok, işlerimiz devam etmektedir, tedbirlerimizi alarak bunlara devam etmekteyiz” dedi.