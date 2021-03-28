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Ekonomi VakıfBank Hackathon’a kadın girişimciler damga vurdu
Ekonomi

VakıfBank Hackathon’a kadın girişimciler damga vurdu

VakıfBank’ın gençleri geleceği kodlamaya teşvik ettiği ‘Hack to the Future’ etkinliğinin ikincisi sonuçlandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-28 11:03:00 -
VakıfBank Hackathon’a kadın girişimciler damga vurdu

19-21 Mart’ta çevrim içi düzenlenen yarışmada, ‘En İyi Minimum Viable Product’, ‘En İyi Sosyal Girişim’, ‘En Yenilikçi Teknolojik Çözüm’, ‘En İyi Kullanıcı Deneyimi Tasarımı’ ve ‘En Global Çözüm’ kategorilerindeki ödüller sahiplerini buldu. Finalde yarışan genç kadın girişimcilerin projeleri de iki ödülle taçlandı.

Kıran kırana yarış

Etkinlikte yarışmacılar kullanıcı deneyimi, yeni nesil müşteri iletişimi, inovatif ürün ve hizmetler, sosyal sorumluluk ile sürdürülebilirlik konularına odaklanarak projeler üretti. Finale kalan 10 takımın sunumları, jüri üyeleri tarafından takım yetkinliği, özgünlük, yenilikçi teknoloji, iş modeli, tasarım, ticarileşme/ ölçeklenme, sunum, yapılabilirlik, sosyal fayda ve prototip kriterlerine göre değerlendirildi. VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, hackathon etkinliğiyle gençlere dijitalleşme yolculuğunda destek olmayı amaçladıklarını belirtti. Üstünsalih, şunları söyledi:

İsabetli karar

“Ne kadar isabetli bir karar aldığımız ortada. Çok kıymetli jüri üyelerimiz titizlikle yürüttükleri ve eminim ki çok zorlandıkları bir değerlendirme sürecinin ardından ikinci hackathonumuzun kazananını belirlediler. Diğer bir deyişle, dijital finansın geleceğine yön vereceğine inandıkları projeyi seçtiler. Biz de ülkemizi aydınlık bir geleceğe taşıyacak gençlere her zaman destek olmayı, gelişimleri için uygun koşulları sağlamayı bir borç olarak görüyoruz. Bu yüzden hem bugünün hem de geleceğin yeteneklerine yatırım yapıyoruz.”

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