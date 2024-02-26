VakıfBank 2023 yılında 6.3 milyar dolar ile yurtdışından en çok kaynak sağlayan banka oldu!

Yurtdışı fonlama tarafında art arda önemli işlemlere imza atan ve bu alandaki lider konumunu koruyan VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, sürdürülebilirlik alanındaki son gelişmelere ve özellikle sürdürülebilirlik temalı işlemleri de içeren uluslararası fonlama tarafındaki işlemlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu:

‘’Karbon Saydamlık Projesi (CDP)’’

“VakıfBank olarak, Sürdürülebilir Bankacılık alanında attığımız adımlarla Türk bankacılık sektöründeki öncü konumumuzu korumaktayız. Bu alandaki çalışmalarımızın meyvelerini toplamaya, Bankamızı ve uygulamalarımızı hep daha ileriye taşımaya devam ediyoruz. Son olarak, 2015 yılından bu yana yayımlamakta olduğumuz Karbon Saydamlık Projesi (CDP) İklim Değişikliği Raporu notumuzu 2 basamak birden yükselterek “A” skoru ile “Liderlik” seviyesine taşımayı başardık. Dünya üzerinde CDP iklim raporlaması yapan şirketlerden 346’sı A listesinde bulunmaktadır. Biz de Türkiye’den bu listeye girmeye hak kazanan 17 şirketten birisi olarak, finans sektörü dünya sıralamasında ilk %22’lik dilimin içerisinde yer almayı başardık. Bunun yanı sıra, CDP Su Güvenliği Raporlaması notunu da bir önceki yıla göre iki basamak birden yükselterek “A-“Liderlik seviyesine taşımış bulunuyoruz.’’

Sürdürülebilir bankacılık anlayışını bir bütün olarak ele aldıklarını ve her alanda stratejilerinin odağına yerleştirdiklerini belirten Üstünsalih, bu doğrultuda uluslararası fonlama tarafında da sürdürülebilirlik temalı projelere ve işlemlere öncelik verdiklerini vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti:

‘’DPR seküritizasyon işlemi’’

‘’Malumunuz 2023 yılında 6,3 milyar dolar ile uluslararası piyasalardan en çok taze kaynağı ülkemiz ekonomisine kazandıran banka olduk. Böylece toplam yurtdışı fonlama tutarımız 14 milyar dolar seviyesine ulaşmış ve toplam pasifler içindeki payı %15 seviyesine yükselmiştir. 2023 yılındaki yurtdışı fonlama işlemlerine baktığımızda en önemlilerinden birisi şüphesiz ki ocak ayında toplam 9 yabancı bankanın katılımıyla gerçekleştirilen, vadeleri 4 ve 5 yıl olmak üzere iki dilimden oluşan 2 milyar dolar tutarında Türk bankacılık sektörünün tek seferdeki en büyük DPR seküritizasyon işlemi olmuştur.”

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‘’Sürdürülebilir eurobond ihracı’’

“Akabinde Eylül ayında 5 yıl vadeli 750 milyon dolarlık sürdürülebilir eurobond ihracını başarıyla tamamladık. Doğru strateji, zamanlama ve yatırımcılar nezdinde yarattığımız pozitif algı sayesinde söz konusu işlem Türk bankaları arasında 2023 yılında gerçekleştirilen işlemler arasında ‘’en düşük maliyetli’’, ‘’en yüksek tutarlı’’ ve ‘’en uzun vadeli’’ işlem olma özelliğini taşımaktadır ki, normalde bu üç bileşenin tek bir fonlama işleminde bir araya gelmesi oldukça zordur.“

‘’Çok Uluslu Finansal Kuruluşlarla gerçekleştirilen işlemler’’

“Diğer taraftan Çok Uluslu Finansal Kuruluşlarla süregelen güçlü iş birliklerimiz sayesinde önemli işlemlere imza attık. İlk olarak Dünya Bankası ile 2020 yılında imzaladığımız 250 milyon dolarlık kaynağın tamamını özellikle deprem bölgesindeki firmalarımıza finansman sağlama amacıyla vadesinden önce ve minimum hedeflerin de üzerinde başarıyla kullandırarak Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’nın (IBRD) Türkiye’deki en büyük iş ortaklarından birisi olduk. Sadece Dünya Bankası tarafında değil, Fransız Kalkınma Ajansı’nın da (AFD) en büyük iş ortaklarından birisiyiz. İmzaladığımız Yeşil Konut Projesi kapsamında ilk dilimde kullandırdığımız 100 milyon euro’luk kaynağa ek olarak ikinci 100 milyon euro’luk dilim için anlaşma sağladık. Böylece toplamda 200 milyon euro tutarında Türkiye’deki enerji verimliliği yüksek A ve B enerji sertifikalı çevre dostu konutların finansmanında kullandırılmak üzere Türk bankacılık sektörünün en büyük tutarlı ‘Yeşil Konut Projesi’ne imza atmış olduk.”

‘’Sürdürülebilirlik temalı sendikasyon işlemleri’’

“Her yıl olduğu gibi 2023 yılında da sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredilerimizi başarıyla yeniledik. Özellikle Kasım ayındaki işlemimize daha önceki kredilerde yer almayan 15 yeni bankanın katılması oldukça pozitif bir gelişmedir. Böylece toplam 1,5 milyar dolar ile Türk bankaları arasındaki en yüksek sendikasyon bakiyesine sahip bankaların başında geliyoruz.”

‘’Repo işlemleri’’

Uluslararası alanda etkinliklerini ve çevreye duyarlılıklarını dile getiren Üstünsalih, repo işlemlerini de başarılı şekilde gerçekleştirdiklerini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu işlemlere ek olarak repo tarafında uluslararası bir banka ile 500 milyon dolar tutarlı ve 5 yıl vadeli teminatlı fonlama işlemine imza attık. Malumunuz olduğu üzere genelde bu tür işlemler en fazla bir yıl vadeli olurken, biz hem vadeyi 5 yıl gibi oldukça uzun bir seviyeye hem de işlem büyüklüğünü bir eurobond işlemi eşdeğerine çıkarmayı başardık.

Başarıyla gerçekleştirilen tüm bu işlemler muhabir bankaların ve uluslararası yatırımcıların ülkemize, Türk bankacılık sektörüne ve özellikle de VakıfBank’a duyduğu güvenin güçlü bir göstergesi niteliğindedir. 2024 yılında hız kesmeden yine Türkiye’nin uluslararası piyasalardaki en aktif bankası olmaya devam etmekte kararlıyız.’’