  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Darbe girişimi öncesi ona da kumpas kurdular! Bakan Fidan’dan hain FETÖ’ye net mesaj Şirketin yetkilisi ile otel buluşması: Çankaya Belediyesinde şüpheli ihale... FETÖ'nün kodlarına ilişkin çarpıcı analiz: 15 Temmuz yabancı aklın işgal girişimi! İletişim Başkanı Duran: Bu millet kimseye boyun eğmez! Bu direniş destanı bağımsızlık mesajıdır Küresel ekonomilerde enerji şoku! Haydut kudurdu petrol fırladı "Bir Soygunun Anatomisi" FETÖ diye okunur vatan haini diye bilinir! 15 Temmuz’da sınır ihaneti Dört büyüklerden anlamlı 15 Temmuz mesajı Gıda sektörümüzün ABD hedefi 5 milyar dolarlık ihracat! 240 milyar dolarlık pazarda Türk rüzgarı Darbe başarısız olunca devreye soktular! İşte alçak Fetö’nün ‘B’ planı
Gündem Tarihi gerçekler CHP'lileri çıldırttı: İnönü, eşini Venizelos'un koluna takmadı mı?
Gündem

Tarihi gerçekler CHP'lileri çıldırttı: İnönü, eşini Venizelos'un koluna takmadı mı?

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde CHP'lilerin Kurtuluş Savaşı gerçeklerini çarpıtan sözlerine AK Parti Grup Sözcüsü Ahmet Alperen Aydın, İsmet İnönü ve Venizelos üzerinden cevap verdi. Aydın'ın, "İkinci genel başkanınız İsmet İnönü, eşini Venizelos’un koluna taktı mı, takmadı mı?" şeklindeki sözleri üzerine adeta terör estiren CHP'liler, sözlü hakaretlerde bulunup su şişeleri fırlattılar.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin temmuz ayı ikinci oturumu, tarihi ve siyasi bir polemikle adeta savaş alanına döndü. AK Parti Grup Sözcüsü Ahmet Alperen Aydın'ın, Türkiye Cumhuriyeti’nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’ye ait tarihi gerçeği tokat gibi CHP'lilerin yüzlerine çarpması meclisi karıştırdı. Su şişelerinin havada uçuştuğu kavgada, CHP grubu özür dilenmeyince salonu terk etti, meclis ertelendi.

'KURTULUŞ SAVAŞI' ÇARPITMASI İLE BAŞLADI

Oturumdaku gerginlik, CHP Grup Sözcüsü Yücel Akbulut’un Milli Mücadele’ye atıfla yaptığı, "Kurtuluş Savaşı neden Kurtuluş biliyor musunuz? Yurt dışı başkentlerinden emir ve talimat almaktan kurtulmaktır" açıklamasıyla başladı.

Bu sözlere cevap vermek üzere kürsüye çıkan AK Parti Grup Sözcüsü Ahmet Alperen Aydın’ın tarihi gerçeklerden hareketle söylediği şu sözler mecliste tansiyonu bir anda zirveye çıkardı: "Yunanistan Başbakanı Venizelos’un oğlu Sofokles, Bursa işgalinde Osman Gazi Türbesi’ne gidip fotoğraf bile çektirmiş, bu küstahlığı yapmıştı. Fakat aradan geçen birkaç sene sonra, ikinci genel başkanınız İsmet İnönü, eşini Venizelos’un koluna taktı mı, takmadı mı?.. Taktı mı, takmadı mı?"

SU ŞİŞELERİ HAVADA UÇUŞTU

Aydın'ın sözleri üzerine salonda büyük bir arbede yaşandı. CHP'li üyelerden birinin AK Parti'li Aydın’a doğru su şişesi fırlattığı görülürken, CHP'li Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç sırasından doğrularak CHP ve İnönü güzellemesi yaptı. Dalgıç, "Burayı kirletmeyin. İsmet İnönü buranın konusu mu? İsmet İnönü gerçek gazidir. Kerameti kendinden menkul gazi değildir İsmet İnönü. Kendine gazi demekle gazi olunmuyor. Adam vatanı için savaşmış. İşkembe-i kübradan gazi olunmuyor. Başka bir grup sözcüsü bulun kendinize. Burası öyle bir yer değil" diyerek tarihi gerçekler karşısında yaşadığı karın ağrısını dile getirdi.

ÖZÜR GELMEYİNCE MECLİSİ TERK ETTİLER

Sözlü sataşmaların ve fiziki müdahale girişimlerinin ardından oturuma zorunlu bir ara verildi. Aranın ardından yeniden toplanan mecliste CHP grubu, AK Parti'li Aydın'ın sözl-eri sebebiyle özür dilemesini talep etti. Ancak Meclis Başkan Vekili Şahin Biba'nın, "Kimse kimseden bir beklenti içerisinde olmasın. Bu meclis çok şey gördü, çok hakaretler işitti ama kimse kimseden özür dilemedi" açıklaması üzerine CHP grubu topluca salonu terk etti. Yeterli çoğunluğun sağlanamaması ve gerginliğin yatışmaması üzerine Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısı, 16 Temmuz Perşembe günü saat 17.00'ye ertelendi.

2 yıllık bedava ballı yemeğin acı faturası çıkarıldı: CHP’ye 5 milyon liralık ihtar
2 yıllık bedava ballı yemeğin acı faturası çıkarıldı: CHP’ye 5 milyon liralık ihtar

Gündem

2 yıllık bedava ballı yemeğin acı faturası çıkarıldı: CHP’ye 5 milyon liralık ihtar

Kılıçdaroğlu'ndan şaibeli kurultay açıklaması: Parayı alan da şikayet eden de CHP'liler! Biz şimdi Ak Parti’yi mi suçlayacağız!
Kılıçdaroğlu'ndan şaibeli kurultay açıklaması: Parayı alan da şikayet eden de CHP'liler! Biz şimdi Ak Parti’yi mi suçlayacağız!

Gündem

Kılıçdaroğlu'ndan şaibeli kurultay açıklaması: Parayı alan da şikayet eden de CHP'liler! Biz şimdi Ak Parti’yi mi suçlayacağız!

Basın Yayın Müdürü görüntüleri perdeledi! CHP'li başkan esnafı çocuk gibi azarladı
Basın Yayın Müdürü görüntüleri perdeledi! CHP'li başkan esnafı çocuk gibi azarladı

Gündem

Basın Yayın Müdürü görüntüleri perdeledi! CHP'li başkan esnafı çocuk gibi azarladı

CHP Sözcüsü Sarı’dan Özel ve ekibine kurultay cevabı: Arınıp gelenlerle yapacağız!
CHP Sözcüsü Sarı’dan Özel ve ekibine kurultay cevabı: Arınıp gelenlerle yapacağız!

Gündem

CHP Sözcüsü Sarı’dan Özel ve ekibine kurultay cevabı: Arınıp gelenlerle yapacağız!

5 kilo uyuşturucuyla enselenmişti Esrar ile yakalanan CHP'li üyeye ihraç
5 kilo uyuşturucuyla enselenmişti Esrar ile yakalanan CHP'li üyeye ihraç

Gündem

5 kilo uyuşturucuyla enselenmişti Esrar ile yakalanan CHP'li üyeye ihraç

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal'dan üzen haber
Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal'dan üzen haber

Gündem

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal'dan üzen haber

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vatandaş

Chpli ezikler, cevap vermek yerine magandalığa devam ediyorlar.tiksiniyorum chp ve chp lilerden.

Doğru

Orjinal fotoğraf mevcut dolu takmış tabiki ortada venizelosun kolunda dolaşıyor inönünün karısı
TÜM YORUMLARA GİT
Ahbap maskesi düştü şoförü her şeyi itiraf etti! Milyonlarca liralık kirli çark deşifre oldu!
Gündem

Ahbap maskesi düştü şoförü her şeyi itiraf etti! Milyonlarca liralık kirli çark deşifre oldu!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Ahbap Derneği’ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında ifade veren Haluk Levent’in 3,5 yıllık makam ş..
Ak Parti’li Yüce’nin ‘Allah’ın rızasına uygun kıyafet’ çağrısına Dilipak’tan destek: İçlerindekini dışa vuruyorlar! Önce içlerinin temizlenmesi gerek!
Gündem

Ak Parti’li Yüce’nin ‘Allah’ın rızasına uygun kıyafet’ çağrısına Dilipak’tan destek: İçlerindekini dışa vuruyorlar! Önce içlerinin temizlenmesi gerek!

Eski AK Parti Milletvekili Said Yüce'nin çocuk kıyafetlerinde ‘ahlaka uygun ürün’ ve mağazalarda çocuklar için muhafazakar reyon çağrısına t..
Mecliste kabul edildi: İşte yeni en düşük emekli aylığı...
Gündem

Mecliste kabul edildi: İşte yeni en düşük emekli aylığı...

En düşük emekli aylığının 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesini öngören madde, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23