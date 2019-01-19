Vakıf Katılım’dan 350 milyon TL’lik ihraç

Vakıf Katılım, 350 milyon TL’lik kira sertifikası ihraç etti. 89 gün vadeli ihraç, 550 milyon TL’lik taleple karşılaştı. Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, temel misyonlarının ülke ekonomisini büyütmek olduğunu belirterek, “Bu çerçevede pek çok kira sertifikası ihraç ettik. Şu anda tedavülde yaklaşık 1,7 milyar TL’lik sertifikamız bulunuyor” açıklamasını yaptı.